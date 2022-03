Antonio Orozco es uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país, pero eso no le lleva a compartir todo sobre su vida con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. De hecho, ha mantenido en secreto que estaba esperando una hija, fruto de su relación con su pareja, de la que ha preferido no hablar nunca. Ahora ha dado el paso de dedicarle unas bonitas palabras, aunque eso sí, sin desvelar su nombre.

Ahora en una entrevista que ha dado a María Casado en su programa, ‘Tres Puertas’, Antonio ha dado algunos detalles de la persona con la que comparte su vida desde hace un tiempo. El cantante prefiere referirse a ella como «su madre», sin decir su nombre públicamente. «Es una súper campeona», le dedica emocionado.

Para Antonio dar la bienvenida a su hija ha sido una alegría increíble que incluso le ha quitado años: «Cando la madre de Antonella ingresó para dar a luz, yo tenía 49 años y cuando nació mi hija de repente tenía 29. Mi hija me ha quitado 20 años de encima, porque la vida no me permite pensar de otra forma», dice con una sonrisa tierna en el rostro.

Antonio Orozco define a su pareja como una «súper campeona»

El pasado mes de diciembre, el cantante daba la bienvenida a su hija Antonella, pero no era hasta el mes de enero cuando compartía la gran noticia en sus redes sociales. Ahora no puede esconder su felicidad y habla de la pequeña Antonella con alegría: «Antonella es la alegría de nuestra vida, especialmente la de su madre», dice rotundo.

Por su parte, Antonio no puede hablar de su nueva paternidad sin hablar de su hijo Jan, que con 13 años tiene que ejercer de hermano mayor: «Mi hijo mayor está aprendiendo a ser hermano. Tiene sus pautas, intenta cumplir con las normas de hermano mayor. La verdad que muy bien. Intento transmitirle cómo siento yo las cosas y cómo yo las vivo, y también cómo lo hacía su madre, que en paz descanse».

No puede estar más feliz de ser padre de nuevo

El pasado mes de enero, Antonio compartía la mejor de las noticias a través de las redes sociales. No dudó en presentar a su hija pequeña, Antonella. «¡El año 2021 terminó con una gran alegría para nuestra familia! Estamos muy felices de poder compartir con vosotros que hemos sido padres de una niña glotona, sanísima y hermosa que se llama Antonella. Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar, ❤️ GRACIAS INFINITAS», escribía.

Te interesará saber...