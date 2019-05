Un momento muy complicado para Antonio Hidalgo. El que fuera ‘chico Ana Rosa‘ en el programa ‘Sabor a ti’ ha terminado protagonizando una tensa escena en la televisión de Murcia. El presentador está al mando de ‘Alivou’, formato en el que personas de edad avanzada acuden para encontrar pareja, y hasta allí acudió un invitado que le terminó sacando de sus casillas. El hombre relató que durante una discusión propinó «un tortazo» a una mujer, comentario que no gustó nada al madrileño.

«Se me fueron un poco los estribos. Yo nunca había pegado a una mujer, pero a esa le di un tortazo», dijo el invitado. Palabras que indinaron, y mucho, a Antonio Hidalgo. «No, no, no. Yo ya, sinceramente, a mí no me quedan ganas de seguir hablando contigo», respondió el presentador mientras que el hombre intentaba justificarse diciendo que sabía que eran cosas que no debían contarse en televisión. «No es para hacerlo y mucho menos contarlo. A mí esas sinceridades no me interesan, porque lo que no quiero es que tengas que hacerlo para no tenerlo que contar», respondía Hidalgo.

«No puedo escuchar eso delante mía como si me hubieras contado que fuiste a un partido de fútbol y te cabreaste con el árbitro», decía el presentador, que aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de concienciación social a todos los espectadores. «Jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás, bajo ningún concepto», terminó diciendo Antonio Hidalgo tras echar a su invitado de plató. Un gesto que está siendo muy aplaudido en las redes sociales por su gran valentía y rapidez ante esta terrible confesión.