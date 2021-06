Antonio David Flores tras meses siendo uno de los hombres más buscados, vuelve a la palestra mediática rompiendo su silencio en una entrevista gratuita.

La presencia de Antonio David Flores en el último adiós de Mila Ximénez sorprendió mucho a todos. El malagueño salió de su refugio para despedirse de su amiga, dándole igual la tensión que iba a vivir al reencontrarse con sus excompañeros de ‘Sálvame’. Entre gritos de apoyo por parte de curiosos que se habían acercado hasta el tanatorio de la M-30, el colaborador llegó y después de unos minutos en su interior, abandonó el lugar. En la misma semana se ha conocido el nuevo paso que ha dado, otro detalle que ha dejado boquiabiertos a muchos y es que concede su primera entrevista tras el documental de Rocío Carrasco. Lo hará gratis en un canal de Youtube que le ha apoyado desde el principio ya que, según su presentador, no quiere incomodarle ni ponerle en un aprieto.

En ‘Cadena Juanjo Vlog’, nombre del espacio de Juan José Menéndez, quieren hablar primero con el abogado de Antonio David para saber qué temas podrán tratar y, además, le dejarán vía libre para que él sea quien se explaye y sea quien comente lo que él desee. ¿Cuándo? Este domingo 27 de junio a las 21.15 de la noche, lo que refleja que Antonio David ya no quiere seguir al margen. Aconsejado por su defensor y una vez terminada la docuserie, el colaborador de televisión hablará por primera vez después de muchos meses callado. Aunque en alguna ocasión ha dado declaraciones a las puertas de los juzgados o a través de terceros, esta es su primera entrevista a fondo después de un aluvión de críticas. Mientras su hija quiere alejarse de la polémica, él apuesta por aclarar cómo se encuentra tras las duras acusaciones que ha habido contra él. En otoño está previsto que Rociito vuelva a la pequeña pantalla, eso sí, con una nueva temporada y esta vez hablando de la familia de su madre, Rocío Jurado.

Estrategias muy distintas en la familia sobre la que tanto se ha hablado durante estos meses en la prensa. Rocío Flores prefiere no entrar a valorar las declaraciones de su madre e incluso defiende a Olga con mayor sigilo, pero Antonio David no está dispuesto a estar en el punto de mira y por ello ha accedido a responder las preguntas en este canal de Youtube que tanto apoyo le ha brindado. Quizás aproveche también para hablar sobre Mila, de quien también se quiso despedir a través de las redes sociales. «Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila», escribió.