Tras varias semanas de silencio, Antonio David Flores habla por primera vez y revela cómo se encuentra: «Estoy muy bien y muy fuerte»; asegura

Antonio David Flores ha roto su silencio después de varias semanas en la sombra desde que saliera a la luz los primeros episodios del documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, donde Rocío Carrasco ha contado su verdad tras todo lo que se ha contado durante estos años de su relación con Antonio David Flores y sus hijos, Rocío Flores y David. Ahora, el que fuera colaborador de televisión rompe su silencio y asegura que «estoy bien, tranquilo y fuerte». El que fuera guardia civil ha viajado de Málaga a Madrid para reunirse con Iván Hernández, su abogado. Antonio David asegura que tiene una reunión con el letrado para «solucionar algunas cositas».

A su llegada a la estación del AVE de Madrid, Antonio David Flores ha querido hacer algo insólito y ponerse frente a los micrófonos y responder a las preguntas de los medios de comunicación que se encontraban esperando la llegada del excolaborador de televisión. Flores, que ha guardado silencio durante todas estas semanas y en cada uno de sus encuentros con la prensa no ha dicho nada sobre lo ocurrido, ha hecho una excepción y ha respondido todo sobre Rocío Carrasco. ¿Ha viajado a Madrid para interponer una demanda? No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Gtres

Antonio David Flores aclara si ha viajado para demandar a Rociíto

El que fuera colaborador asegura que en el momento oportuno, tomará las medidas legales oportunas. «Cuando llegue el momento, lógicamente, tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomiende mi abogado. Básicamente porque se me está difamando, injuriando, calumniando y creo que me encuentro en el derecho de poder hacerlo y emprender las acciones legales que tenga que hacerlo en el juzgado de Alcobendas. En el Juzgado de Alcobendas, que es ahí donde se hace justicia», ha explicado.

Además, ha aclarado que él no ha estado escondido ni se encuentra mal. El motivo por el que ha estado más ausente ha sido porque ha estado apoyando a sus hijos, Rocío y David, en estos momentos. «Simplemente aclarar algo, la semana pasada fue Semana Santa y estuve en mi casa con mis hijos. Entiendo que me necesitaban y yo también los necesitaba a ellos. Ahora que tengo la oportunidad subo a Madrid a ver al abogado como digo», nos ha contado.

Así se encuentra Rocío Flores tras todo lo que ha contado su madre

Antonio David también ha revelado que su hija, Rocío Flores, «no se encuentra lo bien que debería encontrarse, pero ella está fuerte y es lo importante», confiesa. Además, ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido por parte de algunos compañeros de profesión y de todas aquellas personas que todavía cuestionan el documental de Rociíto. El andaluz, tras sus declaraciones, ha puesto rumbo al despacho de abogados de Iván Hernández, el encargado de llevarle sus asuntos judiciales.

Vídeo: Gtres