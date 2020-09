El colaborador ha hablado de la complicada situación financiera de su ex y Fidel Albiac, que se enfrentan a una cuantiosa deuda con Hacienda.

Esta semana se ha conocido la noticia de que Rocío Carrasco se enfrenta a un nuevo problema económico por el que podría llegar a perder incluso su casa. Una deuda de Fidel Albiac con Hacienda ha puesto en peligro el patrimonio de la pareja. Ahora que la hija de Rocío Jurado se ha quedado sin trabajo en televisión, ella y su marido afrontan una complicada situación financiera. Hacienda le reclama al sevillano cerca de 150.000 euros por el impago del IRPF de 2015. En el caso de que este no deposite el dinero en el plazo que el erario público le haya impuesto, el matrimonio podría llegar hasta perder parte de su patrimonio, incluyendo el chalet donde actualmente residen en Madrid.

El colaborador habla en detalle de la economía de Rocío Carrasco

Todo parece indicar que la intención de Rocío Carrasco es saldar la deuda de Hacienda de Fidel con las deudas que tiene pendiente con su exmarido, Antonio David Flores. El colaborador de televisión habría tenido que depositar una fianza de 80.000 euros que corresponderían al impago de pensión alimenticia a la que fuera su exmujer. Este miércoles, el colaborador se ha pronunciado sobre los problemas económicos de Rocío. «En su momento tenia información del patrimonio, propiedades y demás», ha dicho. Sin embargo, de las deudas actuales de Fidel Albiac «no sabía nada».

«Su única fuente de ingresos es demandarnos»

«Yo entendía que su única fuente de ingresos era demandarme a mí», ha explicado el malagueño. El colaborador ha detallado en qué punto la demanda que Rocío Carrasco interpuso contra Olga Moreno, y en la que le pide una elevada cantidad de dinero. «La respuesta de la demanda está presentada hoy con documentación que acredita en el ‘Deluxe’ es cierto y hay incluso ciertas cosas por parte de ellos donde son confusas y se aclaran en esa documentación. Y ha precisado a cuánto asciende la petición económica de su ex. «120.000 euros le pide a Olga, y por consiguiente a la Fábrica de la Tele y a Patricia como directora de ‘Sálvame Deluxe. Por lo tanto, su única fuente de ingresos es demandarnos para ver si tiene suerte y gana alguna de ellas».

Gema López le ha preguntado si recibía algún tipo de beneficios por las canciones de Rocío Jurado. Y aseguraba que «Antonio David conocía lo que se ha aportado (la información) hoy, excepto el embargo de la casa». Y que le resultaba «llamativo» que la propiedad en la que vive Rocítio y Fidel estén a nombre de él. La periodista aseguraba también que «las costas que reclama Antonio David a la otra parte son 7 mil y pico euros por tres procesos que gana Antonio David. Dos en la Audiencia Provincial y uno en el Tribunal Supremo. Hablamos de dinero, porque 7.000 euros es pasta. Pero no hablamos de un montante que la deuda en costas sean 200.000 euros».

El malagueño carga contra Fidel Albiac, «un tío que no da palo al agua»

A Antonio David no le hacía mucha gracia que su compañera hablara de estas cifras. «Yo no he dado cantidad ninguna», decía. «Lo que dije y esto está en el juzgado y ya se juzgará». Y hablaba de una noticia sobre el «IRPF de Fidel Albiac año 2015-2016 donde la sanción es de 150.000 euros. Mi pregunta es: un tío que no ha dado palo al agua, que no ha currado en su vida, ¿cómo tiene la capacidad de facturar por encima de los 400.000 euros para que Hacienda le reclame el ejercicio de 2015-2016 150.000 euros? ¿Alguien me puede contestar a la pregunta?».

Kiko Matamoros aclaraba que Fidel Albiac no ha liquidado ninguna sociedad, porque «la sociedad es él». Y sostenía que Rocío Carrasco y Fidel «tiene una casa que vale 4 millones de euros» y que «la ruina real es que el patrimonio está a nombre del otro». Kiko Hernández, por su parte, puntualizaba que la madre de Rocío Flores «lo tiene todo a nombre de Fidel».

Recientemente, Antonio David hablaba de una supuesta ‘mano negra’ que parece estar detrás de la tormenta mediática de la que es protagonista. «Me parece curioso que durante esta semana yo tenga tantos frentes abiertos y que se provoque esta campaña de acoso y derribo o de desprestigio hace mí. Al final llego a pensar que hay una persona que mueve los hilos y que el resto son marionetas», señalaba.