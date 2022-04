Antonio David Flores ha sido este miércoles uno de los asistentes a la Junta General de Accionistas Mediaset España, donde para acceder debes tener al menos una acción en tu poder. Para ello, debió avisar con cinco días de antelación, por lo que no ha pillado por sorpresa a los presentes, entre los que se encontraba el consejero delegado, Paolo Vasile. Ante todos los accionistas, el malagueño ha dado un discurso de más de 20 minutos, a pesar de que el tiempo máximo de intervención era de tan solo cinco. Si bien no ha aparecido en pantalla en ningún momento, lo cierto es que no se ha despegado del micrófono hasta que uno de ellos le ha pedido de manera insistente que terminara: «Hay un turno de intervenciones de 5 minutos, lleva usted 15». Pero ¿qué ha dicho?

Dejando claro que no está de acuerdo con los programas que ha producido La Fábrica de la tele, ni con cómo se le ha tratado en los mismos, Antonio David Flores pide que se acabe con la campaña que asegura que existe contra su persona. «Si en contra de lo declarado por la justicia durante un año, si se les hubiera acusado a ustedes o a sus hijos ante millones de espectadores como maltratadores o de ejercer violencia vicaria con una resolución de sobreseimiento», ha dicho pidiéndoles que se frenaran las críticas, pues la causa contra Antonio David por maltrato fue sobreseída.

Cabe recordar que hace justo un año se emitió por primera vez ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, donde la hija de Rocío Jurado relató episodios escalofriantes vividos, según su versión, con Antonio David. Tras acusarle de maltratador, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ fue despedido de manera fulminante del programa vespertino, lo cual él ha vuelto a denunciar ante los otros accionistas de Mediaset. «En el día de mi despido, el día 22 de marzo de 2021, incluso pusieron un rótulo con el número 016», contacto al que deben llamar todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. «Me han acusado frente a lo dictaminado por la justicia como maltratador», volvía a repetir.

Además, ha pedido que en Mediaset «se eviten comportamientos machistas y sectarios» y ha detallado los datos que ‘Sálvame’ ha cosechado los últimos meses, al igual que la baja audiencia que obtuvo el último especial que se emitió este martes de Rocío Carrasco. Antonio David Flores considera que no les compensa y les ha rogado que reflexionen: «Errar es humano». Mientras tanto todos permanecían en silencio, siendo minutos después cuando uno de ellos le ha agradecido su intervención: «Hemos tomado nota de todas sus peticiones, que serán oportunamente contestadas».

Antonio David Flores recalcaba que es accionista de Mediaset

Solo unos instantes antes, les deseaba suerte en lo que a audiencia se refiere: «Les deseo a todos los componentes de la Junta muchísima suerte en este nuevo año, que los planes que tengan en mente tengan sus frutos y nuestra recompensa como accionistas«.