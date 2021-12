La entrevista que Pepe Navarro concedió a ‘Sábado Deluxe’ sigue dando mucho que hablar. ¿El motivo? La sentencia que Paloma García Pelayo hizo pública en televisión, pues en ella se relataba la denuncia que una modelo llamada Vanessa había interpuesto contra el presentador por malos tratos. Él fue condenado y tuvo que indemnizarla, aunque el periodista volvió a negar los hechos el pasado fin de semana. Tanto es así que incluso en su defensa salió Jorge Javier Vázquez, quien cargó duramente contra la periodista y se negó a coincidir con ella. Tras esto, Antonio David Flores ha roto su silencio defendiendo a Vanessa en un post titulado ‘La menina de ‘Sálvame’ que podría enfadar a ‘Sálvame’, ya que carga duramente contra el espacio.

Vídeo: Youtube

“Es injusto Vanessa, porque si los de ‘La fábrica de la tele’ realmente fuesen los abanderados de la lucha contra la violencia de género en lugar de sentar a Pepe Navarro en su plató pagándole una pasta, te hubiesen llevado a ti para contar tu testimonio, pero tú no les interesas. Interesa el personaje”, ha dicho muy indignado. El malagueño ha tendido una mano a Paloma y ha afeado la actitud de Jorge Javier Vázquiez, a quien se pudo ver muy molesto cuando ella sacó a la luz la sentencia. “Ellos no querían que se supiese que Pepe Navarro tenía esa sentencia para que no se les cayese el chiringuito. Coartan la libertad de expresión para encubrir la violencia de género y dicen que es una pregunta desafortunada porque les revienta el negocio”, continúa el que fuera colaborador de ‘Sálvame’.

Antonio David Flores no alcanza a entender el motivo por el que a él se le despidió tras el primer capítulo de Rocío Carrasco en el que le acusaba de maltratador y en cambio con Pepe Navarro se ha querido silenciar esa parte de su pasado. El tertuliano conoció prácticamente en directo la decisión de la cadena, quien anunció que dejaba de trabajar con él a partir de ese momento, una drástica decisión que se ha cumplido hasta de hoy. Fue en el mes de marzo la fecha en la que se quedó sin trabajo y ya no ha vuelto a ningún plató en el que desempeñar labores como colaborador.

Dirigiéndose directamente a Jorge Javier Vázquez, Antonio David Flores ha hecho mención a los Premios Menina, el cual le otorgaron a Carlota Corredera hace unos días por su lucha contra la violencia de género. «Espero que el Ministerio de Igualdad te tenga presente para los siguientes premios de las meninas. Estabais escondiendo la realidad hasta que Paloma García Pelayo lo ha destapado con su pregunta. A mí me despedisteis aludiendo a un documental que habéis vendido durante más de cuatro meses. Condenando públicamente a una persona por maltrato cuando los jueces han dicho todo lo contrario. Atacas a Paloma por no seguir las directrices del programa. Lo que hizo fue su trabajo y tú has condenado la libertad de expresión y a la libertad de información de un periodista”, apunta el ex de Rociito.