Antonio David Flores ha vuelto a demostrar, una vez más, que la relación con Jorge Javier Vázquez nunca ha sido buena. Tras la cancelación del programa de 'Cuentos chinos' tras unas semanas en emisión, el que fuera Guardia Civil ha querido pronunciarse al respecto y lanzar un dardo envenenado al presentador de televisión: "Gracias a todos".

"Ha durado tres semanas el programa... Jorge Ja, pudo contigo la marea azul, ha terminado con 'Sálvame', ha terminado con la audiencia de Telecinco... Tienes que darle las gracias a tu amiga Rocío Carrasco de mi parte. Tienes que llamarla y decirle que te han quitado 'Cuentos chinos', 'Sálvame' y veremos a ver qué pasa con mi cabeza dentro de Mediaset, gracias a ti, Rocío", ha empezado diciendo Antonio David Flores sobre lo que él llama su "caída y decapitación".

Antonio David lanza un zasca al presentador de televisión

"La marea azul, a la que has mencionado en tu programa tantas veces, han sido las que te han decapitado. La marea azul no quiere verte en televisión, que te quede claro a ti, a los directivos de Mediaset. No quieren esta televisión ni a cada uno de los personakes que han formado parte de 'Sálvame' y de 'La Fábrica de la Tele'. Dos años y medio lleva Mediaset sin levantar cabeza, las audiencias por los suelos, convirtiéndose en este mes en cuarta opción de la parilla de televisión", ha continuado diciendo Antonio David Flores sobre el final del programa de Jorge Javier Vázquez.

No duda en mencionar a los presentadores de televisión que se han convertido en la competencia del programa de Jorge Javier Vázquez: "Le di cuatro semanas de vida a 'Cuentos chinos', han terminado siendo tres, que no se le olvide a nadie. Era de lunes a jueves y le quitaron el jueves. No sé qué tipo de memes van a hacer Pablo Motos y Joaquín a la cancelación de 'Cuentos chinos'. Yo desde aquí les digo que me encantaría ver un meme de ellos vestidos de Shin Shan. Me encantaría verlos a los dos".

El que fuera colaborador de televisión achaca al karma lo ocurrido

Antonio David Flores está pasando unas horas de felicidad tras la noticia del fin del programa de Jorge Javier. De hecho, va más allá y asegura que ha sido un castigo: "Esta es una noche de celebración. Habíamos hablado de que esta guerra se divídia en varias batallas. Esta es otra batalla más ganada por la marea azul. El karma le ha llegado a JorgeJa, disfruta de tu karma, no sé qué va a pasar contigo", ha continuado diciendo. "Con una gotita le ha servido para ahogarse", ha añadido.

Sus palabras duras llegan después de que Jorge Javier Vázquez anunciara en sus redes sociales que su programa se había cancelado: "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda".