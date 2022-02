El nombre de Marta Riesco continúa copando titulares. Su relación con Antonio David Flores ha puesto a la reportera en el ojo mediático. El malagueño ha sacado la cara por la periodista, tan solo unos días después de que la revista SEMANA anunciara en exclusiva su reciente ruptura. Ha reconocido que durante estas últimas semanas había sufrido «un daño tremendo».

Antonio David Flores se ha pronunciado en su canal de YouTube donde ha querido hacer una puntualización sobre este asunto. «Hace unos meses advertí que se estaba señalando con una letra escarlata por el hecho de relacionarla conmigo. De esos momentos hasta hoy, la presión ejercida sobre ella ha sido tan cruel, tan injusta y tan desproporcionada», ha afirmado visiblemente molesto.

Antonio David Flores aplaude la trayectoria de Marta Riesco

Ha aprovechado para elogiar el papel de Marta Riesco como periodista. «Siendo la gran profesional que es y la gran periodista que es, en el terreno profesional se le ha intentado ridiculizar y en el personal se le ha intentado estigmatizar como mujer». El excolaborador de ‘Sálvame’ ha explicado que el único objetivo de esto ha sido «seguir haciéndome daño a mí y tener a una persona más para meter en la máquina de picar carne y así generar carne». Un ataque que ha realizado directamente contra la productora ‘La Fábrica de la Tele’.

Asimismo, ha insistido en que la imagen que se ha dado de Marta Riesco «no corresponde con la realidad». Según su visión, no se ha tenido «en cuenta que sea periodista, ni la difícil situación a la que se encuentra trabajando en la cadena donde día tras día me insultan y me consideran su enemigo número uno». Ha solicitado respeto para la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’. «Pido que no caigamos en la trampa de siempre. No entremos en su juego». También ha recordado que no desea tocar más cuestiones personales ni relacionadas con sus seres queridos. «Entendamos que hay que respetar a las personas sobre todo a aquellas que han tenido unan conducta intachable a lo largo de todo este tiempo».

Una sonada portada

El último número de la revista SEMANA lleva en portada la reciente ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores. La pareja ha puesto fin a su romance tras dos años de relación. Una decisión que han tomado recientemente y que llega poco después de que confirmaran su noviazgo. Uno de los puntos clave en el fin de la historia de amor habría sido la cobardía del excolaborador de ‘Sálvame’ a la hora de romper con su mujer, Olga Moreno. Mientras que él no perdona la complicidad que la periodista mantiene con algunos de sus enemigos confesos de ‘Sálvame’.