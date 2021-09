Antonio David Flores busca un acercamiento con Rocío Carrasco por el bien de sus hijos

Está siendo una semana muy convulsa para Antonio David Flores a quien vimos este martes acudir a los juzgados de la Calle Princesa de Madrid para verse las caras con Jorge Javier Vázquez, con el que ha compartido plató en ‘Sálvame’. Hay que recordar que el marido de Olga Moreno interpuso una demanda contra la productora ‘La Fábrica de la Tele’ en el que trabajó por despido improcedente. Pocas horas después, ha reaparecido por las calles de la capital y ha lanzado un mensaje a su exmujer, Rocío Carrasco, por el bien de sus hijos, Rocío Flores y David Flores.

El distanciamiento entre Rocío Carrasco y sus hijos, clave para Antonio David

Los hijos del ex Guardia Civil y la hija de Rocío Jurado han sido los más damnificados durante estos meses de emisión de la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Hemos visto como la joven, que también se convirtió en colaboradora de televisión en ‘El programa de AR’, se deshacía en lágrimas y le pedía a su madre que le cogiera el teléfono. A pesar de esto, Rocío Carrasco dejó claro que no era el momento y que no se sentía preparada para ello. Además, otra persona que está sufriendo mucho es David Flores, el hijo menor de Antonio David y Rociíto. Por este motivo, tanto su hermana como sus padres han pedido que lo mantengan al margen debido a su delicado estado de salud.

Precisamente ha sido por el bien de sus hijos por lo que Antonio David Flores, en su última salida y aparición pública, ha pedido un acercamiento a su ex, Rocío Carrasco. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de la noticia, el que fuera colaborador de televisión ha asegurado que le encantaría que Rociíto se reconciliara con sus dos hijos. «Yo lo he dicho siempre. Lo he mantenido siempre», ha asegurado. A pesar de esto, de momento no hay ningún signo de que este acercamiento se vaya a producir, ya que la emisión de la segunda temporada puede volver a abrir viejas heridas entre el clan Jurado.

Las medidas cautelares de José Ortega Cano

Precisamente está segunda temporada ya está marcada por la polémica. El abogado de José Ortega Cano aseguró que el estado de «las medidas cautelares» era «avanzado». El diestro está intentando frenar la emisión de ‘En el nombre de Rocío’, en el que Carrasco revelará los escritos de su madre contra algunos de los miembros de la familia Mohedano. A pesar de esto, Antonio David Flores ha preferido ser cauto y mantenerse al margen de este tema, ya que él también tiene abiertos diferentes frentes legales que no quiere perjudicar. Por este motivo, en el vídeo ha preferido no responder a las preguntas.