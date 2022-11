Antonio Banderas está a punto de estrenar ‘Company‘, su nuevo proyecto teatral. Tras su exitoso paso por el Teatro del Soho de Málaga, el musical que dirige, produce y protagoniza, regresa a los escenarios del recién inaugurado Umusic Hotel Teatro Albéniz de la capital el próximo 17 de noviembre. Sobre este y otros asuntos ha hablado en el plató de ‘El Hormiguero’, donde se ha entrevistado con Pablo Motos. En su visita al programa de Antena 3, el actor, director y productor ha hablado sobre el amor y el sexo, revelando incluso en qué punto está su nivel de pasión…

Al hablar de su nueva obra teatral, el actor ha hablado del amor y la vida en pareja. «Comprometerse con alguien… en ese compromiso se pierde más que se gana», ha arrancado diciendo sobre la reflexión de su montaje. «Es un personaje que elige vivir solo. Todo se desarrolla en sketches repartidos en espacio tiempo indeterminado… Él quiere esa libertad que da el no comprometerte, pero añora ciertas cosas que da el compromiso. Y no lo puedes tener todo». Pablo Motos ha comentado que mucha gente en la actualidad no desea compromisos. «Yo he estado comprometido mucho más de la mitad de mi vida», le ha respondido el malagueño. «Me he casado dos veces. Y ahora tengo una relación que es prácticamente un matrimonio aunque no tenemos ningún papel de por medio».

«Cuando se acaba esa pasión inicial, la gente sale a buscar otra pasión», dice Antonio Banderas

«Cuando tú te enamoras, te vas de rodillas a Japón si hace falta para ver a esa persona», añadía. Entonces, el presentador ha querido saber qué le pide a su pareja para estar con él. El intérprete contestaba: «Que sepa que el tiempo en la relación cambia la forma de amarse. Esa pasión primera, efectivamente va a desaparecer, pero se va a convertir en algo a lo mejor mucho más interesante. Yo pediría paciencia. Yo que he estado en relaciones muy largas, he estado casado 21 años…. Todo va cambiando. Y si eres paciente te encuentras de nuevo con cosas muy bellas en ese camino. Pero vivimos en una sociedad increíblemente orgásmica y cuando se acaba esa pasión inicial, la gente inmediatamente sale a buscar otra pasión como esa. Pero no tienen la paciencia de ver que hay algunas etapas del amor en pareja que solamente te lo puede dar el tiempo. No hay otra forma de conquistar ese lugar».

«Hay gente que piensa que el amor es el momento de la pasión… Cuando se acaba una etapa no hay que tener nostalgia de esa etapa. La pasión sexual con el tiempo se pierde, pero se gana la complicidad», apuntaba Pablo Motos. A esto, Antonio Banderas matizaba: «Yo no he perdido la pasión sexual». El de Requena se reía: «Antonio, no vamos a empezar a decir tonterías. «No son tonterías, son cosas muy serias», le replicaba el actor «¿Funcionan bien los Países Bajos?», preguntaba Motos. Y su invitado zanjaba: «Siempre han sido muy civilizados».