Antonio Banderas lleva unos días siendo protagonista de la actualidad, pero no porque haya sacado un nuevo proyecto laboral, sino porque algunos medios de comunicación se han hecho eco de los rumores de una supuesta crisis junto a su pareja. De hecho, se ha hablado también de que podría haberle sido infiel con Lorena Calero, actriz que trabaja en su documental, ‘Company’.

Con ella fue grabado entrando en el edificio que vive, por lo que hizo estallar las alarmas. Sin embargo, Antonio ha querido dejar claro que no se trata de nada, que Lorena Calero vive en ese mismo edificio. «Tiene un piso alquilado en el mismo edifico que yo, con lo cual, no es noticia. Noticia sería que se metiera por la ventana o entrara escalando el edificio, pero que entre por la puerta, con la llave, es lo que hacen la mayoría de los mortales», dice rotundo con el fin de que se dejen de hablar cosas que no son.

Antonio Banderas ha desmentido los rumores de crisis con Nicole

La que ha preferido no pronunciarse sobre estos rumores es Lorena Calero, que cuando vio a todas las cámaras y a los reporteros se limitó a entrar en el Teatro del Soho, donde interpreta su papel en la obra de teatro. Ha seguido cumpliendo con su día a día, sin contestar las preguntas sobre una posible relación con el actor español.

Antes de entrar en el teatro, Lorena se encontraba con una reportera. La actriz escuchaba sus preguntas, pero prefería no contestar. Oculta bajo unas gafas de sol, Lorena se ha mostrado muy educada con los medios de comunicación y se ha dado la vuelta antes de entrar en el teatro para decir un tan solo «gracias».

Lorena agradece el interés de la prensa, pero no dice nada

Vídeo: Europa Press.

La otra perjudicada en esta historia es Nicole Kimpel, que se ha dejado ver por las calles de Marbella. Después de disfrutar de una comida con amigas, la pareja de Antonio Banderas hacía varios intentos para evitar a la prensa, algo que no conseguía. La financiera terminaba contestando en inglés a la reportera. Y lo hacía visiblemente enfadada: «¿No tienes algo mejor que hacer, más interesante? ¿No lees las noticias? Todo lo que está pasando en el mundo, deberías estar avergonzada de ti misma por intentar hacer noticias de la nada», contestaba rotunda.

De esta forma, Nicole ni confirma ni desmiente las últimas noticias que han salido publicadas sobre su relación con Antonio Banderas. La financiera prefiere contestar a la prensa con cierto enfado, dejando claro que hay muchas noticias más preocupantes en el mundo y que no tiene la necesidad ni tampoco la obligación de contestar aspectos de su vida privada.

Nicole Kimpel habla de que hay noticias más interesantes

Vídeo: Europa Press.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel llevan ya siete años juntos. El actor terminó su relación con Melanie Griffith, con la que tiene una hija en común, Stella del Carmen. Con la financiera ha vivido muchos momentos, algunos increíbles y otros menos buenos. De hecho, con ella estaba cuando sufrió un infarto. Fue hace cinco años y este episodio marcó un antes y un después en su vida. Ahora está al frente de un musical que le hace muy feliz y así de claro lo deja en cada una de las publicaciones que hace en las redes sociales.

«Lo que no se ve del musical de @antoniobanderas: En sus últimas semanas en cartelera, el @teatrodelsoho @caixabank nos abre el telón de lo que pasa detrás del escenario de ‘Company’. Un centenar de personas trabaja para que cada noche todo salga perfecto en riguroso directo. El ‘backstage’, al detalle en SUR», escribía hace unas horas, orgulloso y mostrando algunas instantáneas de los momentos previos a una función.

Te interesará saber...