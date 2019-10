3 Ya habló de este tema hace unos meses

Ya en su momento habló de este tema y de los motivos por los que acudía ahora al psicólogo: «Estoy hiperagotada en un nivel de intensidad que no os lo imagináis. Solo vengo a deciros que hoy, entre las muchas cosas que he hecho, he ido al psicólogo. ¿Y qué? ¡Pues voy al psicólogo! Quería contároslo porque hay que normalizarlo ya que a veces está mal visto. A veces, tengo ansiedad porque vivo en un constante caos y me viene bien para encontrar mi paz», afirmó.