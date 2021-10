La hija de Paz Padilla ha tenido que la suerte de viajar a París, desde donde compartía una foto de ella misma en lencería con un consejo muy top.

Anna Ferrer Padilla atraviesa una de las mejores etapas de su vida. En el terreno personal acaba de dar un paso muy importante al irse a vivir con su novio, Iván, a un piso en el centro de Madrid. En el profesional, la joven no para de recibir buenas noticias. Este mismo fin de semana, sin ir más lejos, era invitada a un desfile de moda durante la París Fashion Week. Un plan con el que cumplía un gran sueño.

Pues bien, en medio de esta increíble etapa, Anna Ferrer Padilla ha demostrado una vez su madurez. Y es que es consciente de que hay que mantener los pies en el suelo. Además, sigue teniendo muy en cuenta con los consejos de su madre, Paz Padilla, para que no deje de ser quien es.

Junto a una imagen en el que se deja ver como nunca la hemos visto, en lencería, la joven se abre y hace público algo que nunca antes había dicho: «Mi madre un día me dijo una frase que siempre recuerdo: “El precio no te lo ponen los demás, te lo pones tú”. Y desde entonces trato de no olvidar cuánto valgo, de quererme como soy, con mis luces y con mis sombras, todos los días ❤️», ha escrito.

Anna Ferrer Padilla trata de no olvidar nunca cuánto vale

No hay duda de que este consejo es el mejor que pueden darte a una cierta edad. Y es que todo el mundo debería quererse tal y como es, a sabiendas de sus defectos, pero también de las virtudes. Eso es lo que ha hecho Anna Ferrer, una práctica que lleva a cabo desde hace ya unos años, cuando su madre le dio el que era el mejor consejo.

Esta foto ha sido una de las más tórridas que ha subido Anna Ferrer en su Instagram. Sin embargo, el hecho de querer compartir su reflexión sobre el físico le ha llevado a hacerla pública. Y es que con esta imagen muestra su cuerpo en lencería, aunque ha optado por ponerse una camisa oversize para suavizarla. Aún así, ha recibido muchos comentarios que aplauden el consejo.

«Me derrito», ha escrito Iván, su novio. Pero no han sido el único que le ha hecho saber que está espectacular: «Bella a rabiar ❤️», «Qué razón tiene tu madre 😍», «Muy bonito👏👏😍😍😍», «Eres preciosa 😍😍», «Muy buena reflexión la de tu madre👍❤️», «Qué gran frase 😍, exacto hay que quererse y valorarse», le han comentado algunos.

Un consejo aplaudido por muchos de sus seguidores en Instagram

Anna Ferrer Padilla ha vivido un sueño al viajar a París para acudir a un desfile. Eso sí, ha tenido algún que otro problema a la hora de volver a Madrid. Y es que una serie de contratiempos hicieron que casi no pudiera volver a Madrid. «Estoy un poco out y muy cansada. Me lo he pasado tan bien, ha sido tan bonito… Ahora en un rato os subiré más fotos. He sido tan feliz…», dice agradecida por la oportunidad que ha podido tener.