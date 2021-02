Anna Ferrer Padilla e Iván llevan saliendo desde hace casi dos años pero no ha sido hasta ahora cuando la hija de Paz Padilla ha revelado cosas sobre ellos

Anna Ferrer Padilla ha encontrado en su novio Iván la persona en la que apoyarse ante las adversidades. Desde que conocimos su relación, hemos vivido como ha ido madurando su noviazgo y ahora se han vuelto inseparables. No ha sido hasta ahora cuando la joven ha querido revelar algunos aspectos de cómo es su relación: desde cómo se conocieron hasta la extraña conexión que ella asegura que tienen. La hija de Paz Padilla ha aceptado el reto de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram y ha revelado algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su relación. Son muchos de sus seguidores los que quieren saber los detalles de la pareja.

Anna Ferrer desvela que antes que novios fueron amigos

Una de las preguntas que le hicieron sus seguidores fue que «¿Cuándo te diste cuenta de que estabas enamorada de él?». La joven, con la gran naturalidad con la que se caracteriza, respondió: «Primero fuimos amigos y no sabría explicarte cómo, pero hubo un momento en el que algo cambió y ambos lo sentimos… Va pasando el tiempo y vas sintiendo cada vez más por esa persona», cuenta.

La hija de Paz Padilla se dio cuenta de que era el amor de su vida porque nunca le hizo ‘goshting’, es decir que desapareciera de la noche a la mañana. Así mismo lo revela la joven: «Algo que me hizo saber que era ‘él’ es que nunca me preocupó o tuve miedo de que me hiciera ‘goshting‘. Siempre estuve tranquila, cosa que no me había pasado antes con ningún otro chico. Y ahí entendí lo que era amor de verdad, el sano, el no sufrir temiendo que mañana me fuera a dejar… lo hizo muy fácil (y mil motivos más que me hacen querer pasar mi vida con él)», ha revelado.

La hija de Paz Padilla ha revelado que en multitud de ocasiones ha notado que existe una gran conexión entre ellos: «Nos escribimos a la vez, nos llamamos a la vez, estoy dormida y de repente me despierto y me esta llamando«, ha descubierto a todos sus seguidores.

La pareja lleva saliendo casi dos años y él está muy integrado en la familia

Iván Martín está muy unido a la familia de su novia. Mantiene una excelente relación con Paz Padilla. Prueba de ello son las continuadas publicaciones que ha compartido la actriz en sus redes sociales junto a su yerno. Además, Iván fue un gran apoyo para la familia cuando falleció el marido de Paz, Antonio Juan Vidal, el pasado año. Desde entonces, él no se ha separado de su novia. Y aunque ellos han asegurado que todavía no viven juntos, Iván pasa mucho tiempo en casa de Paz Padilla. El próximo 12 de mayo, la pareja celebrará su segundo aniversario como novios y lo hacen en su mejor momento.