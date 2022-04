En medio de uno de los peores momentos para su madre y en plena guerra familiar, Kiko Rivera tiene una gran noticia que celebrar. El DJ está viviendo un aniversario de lo más especial al cumplir 10 años en el mundo de la música. Un hito en su vida que está empañado por la situación personal que atraviesa y que provoca que este festejo sea más agridulce que nunca.

10 años en la música no se cumplen todos los días y por ello Kiko Rivera lo ha querido celebrar lanzando una reflexión sobre sus andaduras en el sector. Unas palabras que también servían como un dardo envenenado para sus enemigos y aquellas personas que le criticaron en sus comienzos. «He logrado una de mis metas y se la dedico a todos los que me han apoyado para conseguirla. Allá por el año 2012 nadie creía en mí, todos pensaban que era un capricho, que no llegaríamos muy lejos. A día de hoy llevamos 10 años en la industria de la música y siempre he sido él mismo y siempre seguiré siéndolo», comenzó a escribir.

El hijo de Isabel Pantoja da un paso más allá y también critica la hipocresía de aquellos que le rodean: «Me han rechazado muchos y hoy en día siguen haciéndolo, muchos de ellos considerándolos amigos y alguno de ellos serán tan falsos que le darán me gusta a la foto, otros sin dudarlo han colaborado conmigo y se han convertido en parte de mi familia de una manera u otra. Sin más, gracias a cada uno de vosotros que me habéis apoyado durante estos 10 años! Vamos a por otros 10». Una declaración de intenciones que llega en medio de su peor momento personal debido a su enfrentamiento público con su familia. En esta celebración, Kiko Rivera tendrá que apoyarse más que nunca en sus pequeños e Irene Rosales, el motor de su vida.

La familia está ahora disfrutando de un merecido descanso en el Caribe, un enclave de ensueño en donde podrán desconectar de su realidad y recargar pilas antes de volver a su realidad. Un divertido viaje del que están disfrutando a lo grande y sobre el que no paran de mostrar a través de sus redes sociales.

Los números ya no le importan

En estos 10 años en la música, Kiko Rivera es consciente de que ha experimentado un gran cambio desde que lanzara «Así soy yo», su primer sencillo. En concreto, en una de sus reflexiones, el hijo de Isabel Pantoja reconocía que en aquel momento «estuvimos en la cima durante siete semanas», algo que ahora sería impensable. «El camino fue largo y cansado y los años no pasan en balde para nadie, nuevas generaciones dominan ahora la música, son monstruos digitales y lo entiendo y la mayoría de los jóvenes de ahora eran muy pequeños cuando uno estaba en la cresta de la ola. Cada vez cuesta más llenar o tener reproducciones en Spotify, no hace falta que la prensa española me lo recuerde de manera cruel. Hace mucho que los números dejaron de importarme», asevera.

