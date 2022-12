En los últimos días conocíamos la noticia de que Kiko Matamoros y Marta López ya tenían fecha para su próxima boda. Un feliz día para el colaborador de televisión en el que estará rodeado de sus seres queridos, sus hijos y sus amigos más cercanos. Sin embargo, no sería de extrañar que hubiera una gran ausencia que empañara el día más feliz de su vida: la de su hija menor, Anita Matamoros, fruto de su anterior relación con Makoke. Kiko ha tenido algunos altibajos en cuanto a la relación con algunos de sus hijos se refiere y, ahora, la suya con Anita no está pasando por su mejor momento. Desde hace más de dos años no mantienen ningún tipo de contacto, algo que ha hecho que el colaborador se derrumbe en más de una ocasión. Sin embargo, nada puede empañar el dulce momento que está viviendo con su novia, Marta López Álamo, en Dúbai, donde están viviendo una experiencia al mudarse por los compromisos profesionales de la maniquí. Pero, ¿qué piensa su hija sobre el enlace? No te pierdas el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre esta líneas, Anita Matamoros prefiere mantenerse al margen en todo lo relacionado que tiene que ver con su padre. Centrada en su vida como influencer, la hermana de Laura no quiere entrar en cualquier polémica que tengan que ver con su familia. «Ya sabes que de esto no te hablo nunca ni lo voy a hacer. Gracias por respetarlo siempre y hasta ahí te leo, muchas gracias», ha sido lo único que ha querido pronunciar al respecto.

Anita Matamoros ha confesado que ha comenzado a ir a terapia

Sin embargo, Anita Matamoros ha asegurado que está centrada en ella misma. A día de hoy, su propio bien estar es su mayor preocupación. De hecho, incluso ha confesado que ha comenzado a cuidar su salud mental acudiendo a terapia: «Empecé a ir a terapia, me estoy focalizando mucho en mí y de momento quiero que siga siendo así porque me está haciendo muy bien trabajar en mí», ha confesado.

De quien también ha hablado Anita Matamoros ha sido de Victoria Federica, con quien coincidió hace unos días en la casa de Paz Padilla. La joven es íntima amiga de Anna Ferrer, quien también mantiene una excelente relación con la nieta del Rey Juan Carlos I. Durante los últimos días saltó a la luz que Victoria Federica había tenido un fuerte enfrentamiento con su madre, la infanta Elena, por la decisión de la joven de dedicarse al mundo de las redes sociales. Anita Matamoros la defiende y tan solo tiene palabras de cariño y amistad para ella: «Yo de eso no tengo ni idea. Victoria me cae increíble, es una tía súper guay, súper simpática, súper graciosa. Me lo he bailado todo con ella hoy y hasta ahí te leo porque yo en temas personales no me meto en los míos, me voy a meter en los de los demás».

Con el nuevo año a la vuelta de la esquina, Anita Matamoros tan solo tiene un deseo para el año que entra. Lo cuenta ella en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia: «Seguir como estoy, que siga la motivación en el aspecto laboral, en el aspecto sentimental, por favor que se mantenga, y nada. La verdad es que, si todo sigue tal y como está, me doy un canto en los dientes», ha sentenciado.