Anita Matamoros ha hablado sobre los planes de boda de su padre, Kiko Matamoros, con Cristina. No se lo cree del todo, menos después de lo que dice su padre de que desea hacer las cosas distintas que con Makoke, para ver si ahora sí tiene suerte en el amor

Kiko Matamoros ha despistado a todos al anunciar a bombo y platillo que se casa el próximo 21 de junio, un día antes de que lo haga Belén Esteban, su archienemiga. El colaborador ha jugado al despiste, haciendo ver que quizá sus planes de boda no sean tales, pero que sí desea hacer una fiesta en la que reúna a todos sus amigos para presentar oficialmente a Cristina como la mujer con la que compartirá su vida a partir de ahora. Aunque lo llamen boda, no será una ceremonia al uso, pero eso no les resta ilusión.

Leer más: la tensa pelea entre Makoke y Kiko Matamoros

15 El deseo de formalizar su relación con Cristina “Me apetece formalizar mi relación y hacer una fiesta para los amigos”, asegura Kiko Matamoros sobre su novia Cristina, a quien desea “darle su sitio no, pero es un reconocimiento público, pero no es por eso. Me apetece vincularme un poco más y pegarnos una buena fiesta”, sentenciaba. 14 Matamoros quiere hacer las cosas distintas El matrimonio con Marian no fue un acierto, como tampoco tuvo éxito el de Makoke tras 18 años de noviazgo. Ahora, Kiko Matamoros quiere hacer las cosas distintas: “Esta vez voy a ver si lo hago al revés y caso pronto y tengo 18 años por delante”, asegura Kiko Matamoros en clara referencia a su relación con Makoke. 13 Ya lo tienen todo en marcha “Somos ciento y pico invitados, pero todavía no tenemos sitio”, aseguraba el colaborador de ‘Sálvame’, que ya está moviendo toda la maquinaria necesaria para realizar esa fiesta que él ha llamado boda, pero que su círculo más cercano llama fiesta. 12 Cristina, por su parte, dice estar “muy emocionada” 11 ¿Qué opina Anita Matamoros de todo esto? La hija de Kiko Matamoros no cree que su padre finalmente vaya a pasar de nuevo por la vicaria para jurarle amor eterno a Cristina. Quizá porque sea todo algo apresurado, dado que hace menos de un año el matrimonio de sus padres era feliz y estable. 10 Anita si no lo ve no se lo cree Anita Matamoros ha dejado claro que por ahora los planes de su padre de cambiar de estado en el Registro Civil no le quitan el sueño. No se lo cree del todo: “Todavía no se ha casado, ¿no?”, preguntaba a los periodistas cuando estos trataban de conocer qué opina sobre los planes de su padre. 9 El único deseo de Anita Matamoros sobre la boda “Yo, lo que os digo siempre, lo único que quiero es que todos seamos felices. Yo lo soy, así que mi conciencia está tranquila”, subraya Anita Matamoros, que no quiere que su madre sufra por esta situación, pero tampoco está dispuesta a ser un obstáculo a la felicidad de su padre. 8 Anita zanja con tanta habladuría Ante la insistencia de los periodistas, finalmente Anita Matamoros zanjó la conversación sobre la posible boda de Kiko Matamoros con Cristina: “No os voy a decir nada, no voy a hablar nunca. Respetadlo, por favor, y es mi decisión”, se muestra tajante Anita Matamoros, que desea hacer carrera en el mundo de la moda y dejar su faceta como personaje del corazón aparcada. 7 Makoke, por su parte, cree que esto terminará pronto 6 No cree que Cristina sea “el tipo de Kiko” 5 Mientras, Tony Spina sigue siendo su fiel compañero de rutina 4 Eso sí, sus amigos niegan que haya noviazgo entre ellos 3 Laura Matamoros, desde la distancia, está avergonzada 2 No ve bien que Kiko y Makoke se traten de hacer daño 1 El clan Matamoros está cada vez más roto

Más contenido .....