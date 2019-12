No están siendo tiempos fáciles para Makoke tras anunciar su ruptura con Tony Spina tras casi un año de relación. Estas navidades no serán fáciles para la ex de Kiko Matamoros ya que vuelve a vivir de cerca cómo su relación se ha roto. Makoke ha puesto tierra de por medio y ha viajado a su tierra natal, Málaga, para disfrutar de la Navidad. Y no lo ha hecho sola. Junto a ella ha estado su hija Anita Matamoros.

Al igual que ocurrió con la ruptura entre Makoke y Kiko Matamoros, Anita Matamoros hizo las maletas y se marchó unos días con su madre a Málaga. Ahora, esta fórmula se repite y la joven ha viajado hasta Málaga donde pasará la Nochebuena junto a su madre y familiares.