Anita Matamoros por fin cumple su sueño: se muda a una nueva casa. La joven llevaba varios días avanzando a sus seguidores que había dado un giro a su vida, sin embargo, muy pocos sabían a qué se refería. La influencer, por fin, ha contado que se independiza, eso sí, no ha detallado si la casa es comprada o tan solo alquilada. Cabe recordar que uno de sus propósitos para este año era comprar una vivienda, por lo que no sería de extrañar que hubiera tirado la casa por la ventana y hubiera adquirido una propiedad con sus ahorros. «Y esto es lo que no me aguantaba ya sin contarlo. Estoy de mudanza. Como sabéis ya he vivido fuera, pero nunca he creado mi propio hogar hasta ahora, con mis muebles y a mi gusto. Tengo muchísimas ganas de enseñaros todo y que me acompañéis en este proceso tan especial para mí«, ha escrito.

Cabe recordar que la joven ha vivido fuera, en concreto, en Milán mientras cursaba sus estudios, así como en Madrid, cuando vivía junto al que ya es su expareja, David Salvador. No obstante, ambos pisos eran alquilados y estaban amueblados, por lo que fue muy difícil que ella pudiera dar su toque a la decoración. Esta vez podrá empezar de cero, ya que el inmueble está completamente ‘desnudo’ y ella podrá así poner todo a su gusto. Por fin, la joven tiene una casa que ella sacará adelante con mucho trabajo, aunque se desconoce si en ella vivirá completamente sola o bien lo hará junto su actual pareja, Nacho Santandreu.

De momento, lo que sí está claro es que centrará todos sus esfuerzos en que quede perfecta, un reto que ya comenzó hace algunos días. Fue precisamente una visita al rastro de Madrid, donde hay numerosas tiendas de muebles vintage, donde Anita Matamoros hizo saltar todas las alarmas: «He venido al rastro a ver muebles y hasta ahí puedo leer…». Lejos de terminar con los rumores, estos no hicieron otra cosa que crecer.

De este modo, Anita Matamoros abandona definitivamente la casa de su madre, Makoke, la cual estaba situada en La Finquilla y en la cual ella tenía un amplio cuarto que habitualmente mostraba en sus redes sociales. De hecho, hace muy poco reordenó su vestidor, lo que hizo pensar que le quedaba para rato en el chalet de su progenitora. Nada más lejos de la realidad, Anita Matamoros ya tiene un pie fuera de la casa familiar y ahora está volcada en su mudanza, la cual espera terminar muy pronto para inaugurar el piso junto a su familia y amigos. No ha sido la única del clan Matamoros que se ha mudado recientemente. Este martes 1 de febrero se cumple un año justo desde que Kiko Matamoros y Marta López se mudaran a un enorme piso en Madrid y su hermana Laura también se trasladó a otra vivienda aprovechando que ampliaban la familia con su segundo hijo.