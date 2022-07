Este jueves, Anita Matamoros celebra su 22 cumpleaños. Una fecha muy especial que afronta con ilusión, aunque con un importante revés en materia de salud. Y es que la hija de Makoke y Kiko Matamoros arrastra una dolencia desde hace tiempo. «Tengo una hernia en las cervicales», ha explicado tras una visita a la consulta del traumatólogo. Llevaba tiempo con fuertes dolores y finalmente le han hecho una resonancia y una radiografía. El diagnóstico es claro: debe tratarse, aunque de momento no es necesaria la cirugía.

«Me han dicho que no me opere, que siga cuidándome, yendo al fisio y que me evite lo que sé que me hace daño en el cuello«, ha explicado la influencer poco antes de celebrar su aniversario. De momento, está tranquila y esperanzada. El próximo mes de enero tendrá que someterse a nuevas pruebas para comprobar que su hernia no ha empeorado.

La hija de Kiko Matamoros lleva tiempo padeciendo dolores de espalda

Anita Matamoros lleva meses padeciendo fuertes dolores en la zona cervical, pero ha sido ahora cuando ha conocido que tiene una hernia. Eso sí, este revés no le quita el sueño. Optimista y llena de ilusión, ha querido festejar su cumpleaños por todo lo alto. Una de las primeras personas en felicitarla ha sido su madre, Makoke, que le ha dedicado unas bonitas palabras en las redes sociales. «Por un abrazo eterno, como eterno es nuestro amor, hoy te felicito y agradezco que me hagas la persona más feliz del mundo, desde el día que llegaste», ha escrito la colaboradora de ‘Viva la vida’. «Tu existencia es mi felicidad, te quiero con locura, mi niña«.

Cabe recordar que a finales de 2021, Anita Matamoros reveló por primera vez sus problemas de salud mental. Algo a lo que hace frente con la ayuda de un especialista. «Yo lo hablaba con mi psicóloga y es que le decía que la Anita de 17 años era mucho más fuerte que la Anita de 21. Antes hacía oídos sordos a todas las críticas y me doy cuenta de que a medida que voy creciendo lo que antes era insignificante, ahora me afecta más», ha confesado la prescriptora de moda.

Anita Matamoros ha hablado de los beneficios de ir a terapia: «Me sienta de maravilla»

«Tengo una estabilidad emocional de sobresaliente. Voy a terapia, que me sienta de maravilla y no pienso dejarlo nunca. Y bueno, se lleva», ha detallado. Tras notar los primeros síntomas de que algo no iba bien en su estado de ánimo decidió pedir ayuda: «No sé dónde está el detonante, pero sí empecé a debilitarme y a ser más vulnerable, pero bueno dentro de lo que cabe estoy muy bien y lo llevo muy bien también. No tengo tantos haters como otras personas pueden tener».