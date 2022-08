Anabel Pantoja y Yulen Pereira se prometieron pasar unas vacaciones increíbles tras su paso por ‘Supervivientes’. Y así está siendo. La pareja, que atraviesa un gran momento, se iba hace unos días a Egipto para disfrutar de su primera escapada romántica. Han sido unos días increíbles, en los que han podido conocer las maravillas del país. Pero sus planes no se han quedado ahí. Y es que tras días fuera de España, Anabel y Yulen han vuelto a nuestro país, pero nada más aterrizar han viajado hasta Ibiza, el lugar favorito de los famosos en esta época del año.

La pareja está pasando unos días en Ibiza tras llegar de Egipto

Vídeo: Europa Press.

Después de un viaje en el que han disfrutado de mucho turismo, la pareja ahora quiere descansar en las playas paradisíacas de Ibiza. Han llegado en avión y no dudaron en desplazarse en taxi hasta el hotel en el que van a estar alojados unos días. El que fuera esgrimista no duda en quitarse la camiseta al bajarse del taxi. Parece que en la isla pitiusa hace un bochorno que no es capaz de tolerar. La pareja carga con varias maletas de gran tamaño y varios bolsos.

A la cantante le ha cogido de sorpresa los rumores que indican que Isabel Pantoja podría estar en contra de su relación con Yulen: «¿Ha hablado ella?». La sobrina de la cantante asegura que ha estado desconectada de las noticias los últimos días: «Sinceramente, no he visto nada y ahora me voy a descansar, a disfrutar, a seguir con mis vacaciones que solo me he ido una semana».

Anabel contesta a algunas de las polémicas que han surgido

Vídeo: Europa Press.

Yulen Pereira no puede evitar reírse al escuchar los rumores que indican que estarían buscando piso en un exclusivo barrio de Madrid. Anabel Pantoja asegura que no responderá a los comentarios acerca de si su relación busca ganancias económicas: «No te voy a responder a nada. Estoy muy bien, voy a seguir con las vacaciones y que nada». Prefiere no echar más leña al fuego y desea que la gente a la que quiere se encuentre bien: «Sí. Que la gente que quiero esté bien y todo vaya fenomenal a todo el mundo».

Reencuentro con amigos

Ibiza no solo va a ser un destino para descansar y disfrutar de unos días en la playa. Y es que Anabel Pantoja ha querido viajar hasta este destino para reencontrarse con unos amigos. Yulen le acompaña. En la isla pitiusa podrán seguir avanzando con su relación. Una relación que ha dado mucho que hablar. De todo lo que se están hablando tratan de desconectar Anabel y Yulen, que espera que nada ni nadie les rompa la felicidad que sienten en el inicio de su relación.