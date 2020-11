La colaboradora de ‘Sálvame’ ha recibido una gran noticia en medio de la polémica familiar que mantienen su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera. A Anabel Pantoja le han quitado por fin la escayola de la pierna.

Anabel Pantoja lleva semanas recuperándose de la pierna después de que tuviera que ser operada del peroné tras tener un accidente mientras hacía surf. Han sido días muy duros, en los que ha tenido que estar en reposo. Cuando ha querido dar un paseo, ha tenido que salir con silla de ruedas o en muletas.

Pues bien, ahora, después de días en los que lo ha pasado muy mal, Anabel Pantoja anuncia que ya se ha quitado la escayola. «Creo que hasta voy a echarte de menos. 38 días sin mover, sin mojar, sin rascar. Hoy mi pie y pierna volvieron a nacer», anunciaba mientras enseñaba cómo le han quitado la escayola y mostrar cómo tenía la pierna.

Hace unos días, ya desesperada, tuvo que acudir al hospital tras pasar una noche horrible. Tuvo que acudir al servicio de urgencias por un problema derivado, de nuevo, en el talón del pie que tuvo que operarse después de sufrir una caída practicando surf. «Bueno chicos, me toca volver otra vez al hospital porque he tenido un poco de molestia esta noche y me van a cambiar otra vez la escayola«, comenzaba anunciando a través de un Story de su cuenta de Instagram donde además escribía «Tranquilidad, ya va quedando menos (piel y úlcera hidratada)».

Anabel Pantoja anunciaba así la gran noticia: le quitan la escayola

Desde el hospital, ha compartido el momento previo a que le quiten la escayola y el después. A partir de ahora, la sobrina de Isabel Pantoja tiene que empezar una rehabilitación para volver a andar. Y es que ha pasado tantos días sin ejercitar el pie y la pierna que tiene que retomar esto poco a poco y con ayuda profesional.

Ya tiene la pierna sin escayola

Ahora tiene que empezar con la rehabilitación

Ya por fin verá cómo se cura del todo la úlcera que se le estaba creando en el talón del pie. No poder mover los dedos hizo que tuviera que acudir a Urgencias para mitigar el dolor y bajar la hinchazón hace unos días. Anabel Pantoja estaba muy desesperada. «Ya he salido. No ha pasado nada grave, solo que las punzadas de la herida de atrás y la presión no me dejaba mover los dedos, estaban súper hinchados», decía desesperada desde el hospital.

El hecho de que le hayan quitado la escayola es una buena noticia para Anabel Pantoja, que está viendo cómo su familia está en guerra. La colaboradora de ‘Sálvame’ mantiene una relación estupenda con su tía y su primo, por lo que está pasándolo tan mal que el hecho de que ya le hayan quitado la escayola es recibido con felicidad.

Unas horas antes de anunciar que le quitaban la escayola, Anabel hablaba de qué piensa de todo lo que está ocurriendo en torno a su tía y su primo: «He estado tranquila. Quería comentaros una cosa, me he puesto a leer mensajes. He leído mensajes bonitos, pero también crueles y de insultos, incluso acusándome de delitos. Esto es público, para mí, Kiko es mi hermano y tiene mi apoyo desde el principio, pero mi tía también. Quien no lo entienda, yo os respeto, no os da derecho a acusarme ni a ponerme en tiempo donde yo no había ni nacido. A partir de mañana yo he tomado una determinación, que la vais a saber y que amo a mi familia por encima de todo», anunciaba Anabel sin querer revelar de qué se trata.