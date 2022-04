Apenas lleva unos días de concurso en ‘Supervivientes‘, pero Anabel Pantoja ya e ha convertido en la estrella indiscutible de esta edición. En lo que llevamos de ‘reality’ ya hemos visto a la sobrina de Isabel Pantoja estallar por la comida con sus compañeros, tontear con Yulen Pereira… y ahora, llamar la atención de nuevo por un contratiempo de salud.

La sevillana ha sufrido un problema de garganta que la ha hecho quedarse afónica. Todo ha sucedido hace unas horas. Sus compañeros se han turnado para cuidar del fuego durante la noche en Playa Royale. Ella, en cambio, se ha quedado durmiendo y ha podido descansar. A pesar de que ha contado con el privilegio de no tener que trabajar vigilando la hoguera, se ha despertado con un fuerte dolor de garganta y afónica.

«Hoy no voy a poder hablar», anunciaba nada más despertarse. Más tarde comentaba lo ocurrido con el equipo y desvelaba el motivo de su malestar: «He pasado la noche fuera de la cabaña para evitar a los mosquitos. Pero no he cogido suficiente abrigo y me he calado y me ha atacado a la garganta».

Con un hilo de voz, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido que expresarse ante las cámaras haciendo mano de sus gestos, porque apenas se escuchaba su voz. Pese a su malestar ha intentado seguir adelante con su concurso con total normalidad. Así, se ha comunicado con sus compañeros como ha podido y no puso ninguna objeción cuando le tocó hacer las pruebas.

Parece claro que Anabel no piensa dejar pasar esta segunda oportunidad en ‘Supervivientes’. Y mientras ella lucha por su supervivencia a más de 8.000 kilómetros de España, su ex, Omar Sánchez, la anima desde sus redes sociales. El monitor de surf sigue sintiendo un gran cariño hacia la que ha sido su esposa durante cuatro meses, por lo que a través de Instagram ha compartido mensajes de apoyo.

Ajena a lo que el canario dice de ella ante su legión de fans, Anabel sigue con su día a día en los Cayos Cochinos. Allí la hemos visto hablar sin tapujos sobre sexo. En una conversación con Yulen, la colaboradora le ha preguntado, sin filtros, por cuestiones de alcoba: «¿Cuál es el sitio más extraño donde has hecho el amor?». La contestación del deportista ha sido que en una «casa abandonada en medio de mi pueblo y en los baños de una discoteca». Anabel, por su parte, ha sido más intrépida. «Yo lo he hecho en un coche andando, a plena luz del día. ¿Quieres que siga?», detallaba. «Fue en Tenerife, en una autopista que iba la gente mirando. Fue muy guapo y a plena luz del día». Aunque ella no quiso entrar en nombres, muchos señalaron a través de Twitter que esta relación sexual sería con Omar Sánchez.

Te interesará saber...