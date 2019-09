Anabel Pantoja se salta la censura tras su paso por ‘GH VIP’

Anabel Pantoja no ha conseguido cumplir su sueño. La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en la primera expulsada de la séptima edición de ‘Gran Hermano VIP’ después de estar nominada con Irene Junquera, y aunque su estancia ha sido corta, ha sido una experiencia increíble para la joven.

Anabel Pantoja ya está de vuelta a su rutina tras ‘GH VIP’

Su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid, ha sido muy comentado, sobre todo porque muchos han creído que ha mantenido una relación muy cercana Gianmarco. De hecho, su tía Isabel hizo algún comentario durante la llamada telefónica que le hizo a la joven y ésta se quedaba impactada.

Su buen rollo con Gianmarco ha sido muy comentado

Muchos creían que los amigos podían llegar a ser algo más

Sin embargo, Anabel Pantoja aclaró que para nada había una historia entre ella y el italiano. Su prometido, Omar Sánchez, que no es muy de entrar en el boom mediático, quiso aclarar que no había nada, que Anabel era así con todos sus amigos, por lo que no estaba celoso.

Omar Sánchez desmintió los rumores

Y estuvo en el plató para recibirla

De hecho, nada más salir de ‘GH VIP’, Anabel Pantoja puso rumbo a Canarias para pasar unos días junto a su prometido. Han sido días de relax y desconexión, rodeada de las familia de Omar Sánchez, que le han venido genial para coger fuerzas antes de tener que volver al plató y defenderse de diferentes ataques.

De la casa de ‘GH VIP’ a Canarias

Durante estos días en Canarias, Anabel ha aprovechado para ir a la playa y disfrutar de unos días de sol. Desde allí ha compartido una foto que ha conseguido saltarse la censura de Instagram, ya que enseña un pecho mientras hace topless en una de sus playas favoritas de Canarias.

Un topless que consigue saltarse la censura

Pero la estancia en Canarias ha sido corta. Anabel Pantoja no podía estar allí mucho tiempo, porque este domingo volvía al plató de ‘GH VIP’ para estar presente en el Debate. Ella está muy agradecida con su paso por el concurso, aunque haya sido corto: «Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido, aunque haya sido una semana exprés ha sido intensa, me quedo con que la mayoría de mis compañeros no me votaron y cuidaron de mi hasta el último minuto, gracias a @zeppelintv y @ghoficial por confiar en mí 😞🖤

Irene @irenejunquera es una tía 10, y me alegro mucho que se quede.

Ahora hay que darle fuerzas a mi Gypsy 👑 porque no puede salir @noemi_salazar13«.

Muy triste por el final de esta aventura