Anabel Pantoja está haciendo balance del momento que atraviesa su vida durante su paso por ‘Supervivientes’. La sobrina de Isabel Pantoja se enfrenta a una montaña de emociones y su ex, Omar Sánchez, está muy presente. La colaboradora ha recordado que llegó al reality en un momento destacado, con su ruptura muy reciente, y que ahora no sabe cómo encauzar su vida. También se ha mostrado arrepentida por haberla puesto patas arriba. «Estoy con el corazón entre Sevilla y Canarias. Así estoy todo el día», ha confesado entre lágrimas.

Unas declaraciones que se han producido después de que se sincerara con sus compañeros de concurso y les dijera que no deseaba firmar los papeles de divorcio con ‘el negro’. «Todo eso suena a que ya… Adiós». No solo eso, les ha contado que tenía hasta el momento de su separación una «vida perfecta». «De repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa… Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado».

Anabel Pantoja se sincera sobre Omar Sánchez

«¿Volverías con Omar?», ha sido la pregunta, sin rodeos, que le ha realizado Jorge Javier Vázquez. Ella ha contestado de la siguiente manera: «Yo no sé si él está ahí. Ahora no puedo responder eso así. Tengo que volver allí». Asimismo ha querido subrayar que se está acordando mucho de él, pero desconoce en qué momento se encuentra el canario. «No sé dónde está, con quién está… Si le veis decirle que yo estoy bien». Muy emocionada y sin poder contener las lágrimas, ha recalcado que llegó a los Cayos Cochinos con la «vida muy desordenada, por no decirte que estaba sola». Ha indicado que tiene muchas amistades, pero se siente verdaderamente sola. «Aquí te das cuenta de lo que yo tenía. La vida ha salido así», ha asegurado.

Respecto a su futuro, sabe que es totalmente incierto: «Que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparada. Aquí se habla de todos los planes y los míos son ahora mismo salir, ver a mi padre, a mi madre y encontrar un hogar. No sé dónde voy a vivir. Todo es una mierda». Además, ha mostrado su pesar por la decisión que tomó en su momento de separarse. «Hay días que me arrepiento. Lo que más me arrepiento es haberle hecho daño. Espero que esté bien. Esté feliz». A finales del mes de enero comenzaron a sonar los primeros rumores de ruptura entre el matrimonio, se producían solo cuatro meses después de su sonada y mediática boda. Ambos confirmaban enseguida que existía una fuerte crisis sentimental y tomaban la decisión de emprender caminos separados.

