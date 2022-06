Anabel Pantoja está pasado por una montaña rusa de emociones durante su aventura en ‘Supervivientes‘. Días después de protagonizar unas tórridas imágenes con Yulen Pereira, la sobrina de Isabel Pantoja se ha enfrentado a los fantasmas de su pasado durante ‘Conexión Honduras’. La colaboradora se ha venido abajo al ver una figura de cartón de Omar Sánchez y ha reconocido que le da miedo el hecho de no saber qué se va a encontrar a su vuelta a España.

Anabel Pantoja no quería abrir la puerta de su pasado puesto que no quería pensar si Omar Sánchez estaría esperándola en España. La sobrina de Isabel Pantoja ha comentado que su exmarido ha sido una persona crucial en su vida y no tiene la intención de olvidarle. «Siempre le voy a recordar, es una persona que me hubiera gustado tener siempre en mi vida«, cuenta. Además, ha reconocido que no le gustaría pensar en el deportista para poder seguir con su concurso sin distracciones. «Cuando salga ya me encontraré con lo que me tenga que encontrar. Le deseo lo mejor», reflexiona.

La sobrina de Isabel Pantoja es consciente de que Omar le ayudó mucho en los días previos a su viaje a Honduras, tanto es así que revela que tiene una conversación pendiente con él. «Antes de venir hablamos mucho, me apoyó y me ayudó a comprarme toda la ropa. Me dijo que llegara hasta el final. Es un tío que no puedo decir ni mú. A mí y a mi familia siempre me tendrá. Es doloroso, no quiero hacerle daño a nadie», decía y comenzaba a romperse.

Por otra parte, con respecto a su futuro, Anabel Pantoja sabe que siempre ha tenido el sueño de formar una familia, al igual que ya han hecho sus primos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Aunque, de momento, no ha podido ser. «Siempre me ha dado mucha envidia, lo he intentado, pero no ha salido. Si estoy sola, tengo una familia y unos amigos que son oro», expresa. La concursante no ha podido más y se ha tenido que tirar a la arena al ver que todos sus sentimientos se habían puesto a flor de piel al pensar en su ex y en todo lo que está viviendo con Yulen en la isla. «Se me han removido muchas cosas«, afirmaba entre lágrimas.

Su encuentro con la madre de Yulen

Este paso por el pasado y el futuro de Anabel Pantoja traía consigo un encuentro con Arelys, la madre de Yulen, que la estaba esperando en la puerta del presente. Su semblante cambiaba por completo y daba saltos de alegría por poder conocerla por fin. «Tienes un hijo que vale millones. Tenga algo o no lo tenga, lo quiero en mi vida siempre«, le decía. Asimismo, tras haber estado un rato con ella hablando, la joven no dudaba en describirla como una mujer «campechana».