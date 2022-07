La última palabra a la que se ha tenido que enfrentar en su puente de las emociones ha sido al «perdón». «He desarrollado un sentimiento muy especial por mi padre. No quiero que le pase nada y me hubiera gustado disfrutar y que él disfrutara más de mí. Su enfermedad y su mal momento nos ha unido muchísimo. Yo no confiaba ni me esperaba por parte mía estar tan cerca de él. Perdón a él por a lo mejor no haber estado tan cerca de él y él seguramente me dice lo siento pero se lo perdono porque me dio la vida», ha dicho visiblemente emocionada.