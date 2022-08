Desde que regresara a España tras su paso por ‘Supervivientes’ 2022, Anabel Pantoja no ha parado. A la sobrina de Isabel Pantoja ha paseado palmito por Madrid, Sevilla, Egipto, Menorca o Ibiza. Al la isla viajó en compañía de Yulen Pereira, llegando incluso a coincidir en espacio y tiempo con Omar Sánchez, quien acaba de confirmar su ruptura con Raquel Lozano. Ahora acaba de aterrizar en Gran Canaria, donde tiene fijada su residencia. Dos meses después de recorrer miles de kilómetros en unas vacaciones que parecen no tener fin, la colaboradora ha vuelto a la casa que tiene en el archipiélago.

La sevillana ha compartido imágenes de su retorno a casa en las redes sociales, pero también ha tenido oportunidad de contar a sus compañeros de ‘Sálvame’ cómo afronta este viaje. «Tenía muchas ganas de venir», ha confesado. Y es que llevaba largo tiempo sin pisar el que ha sido su refugio tras separarse de su aún marido. «Lo tenía todo muy desordenado».

Llama la atención que en este viaje no la ha acompañado Yulen Pereira, que se ha convertido en su inseparable durante el periodo estival. «La semana que viene se va de viaje. No sé cuándo regresará, pero nos veremos cuando él vuelva», ha revelado. De momento, todo parece indicar que Anabel Pantoja está decidida a alargar todo lo posible un verano que le está resultando tan intenso y ajetreado como necesario. Después de 91 días de reality en Honduras, ha llegado el momento de relajarse y desconectar. Por eso no se le ha pasado por la cabeza, al menos de momento, volver al trabajo.

Cuando su compañero Kike Calleja le ha preguntado cuándo volverá a ocupar su sillón en ‘Sálvame’, responde de manera clara que no tiene previsto sentarse de nuevo en los platós: «De momento, no creo». Lo cierto es que está muy cabreada con sus compañeros, así como con la dirección del programa, por el trato que le han dado y por las críticas que ha recibido. Las noticias sobre el empeoramiento de su padre, Bernardo Pantoja, la han vuelto a poner en el punto de mira. Las recientes informaciones sobre su ingreso han molestado a la andaluza, quien el pasado viernes se negó a intervenir en directo en el espacio, molesta.

Su actitud ha sido mucho más amable con su aún marido, Omar Sánchez, al que ha dedicado un mensaje de apoyo antes de comenzar ‘Pesadilla en el paraíso’, su nueva incursión en la pequeña pantalla. «Aquí estaremos apoyándote y yo a tope, acuérdate de eso siempre. ¡Vuelve el último!», le ha escrito a través de las redes sociales. Aunque ambos han emprendido caminos separados, Anabel ha dejado claro que quiere mantener en su vida a Omar . Así lo dijo durante el emotivo reencuentro que protagonizaron en el programa ‘Déjate querer’: «Me gustaría que esto no fuera un adiós. Me gustaría que siempre estuvieras en mi vida. Yo sí quiero. Siempre me vas a tener para lo que necesites. Eres una persona increíble. Te agradeceré siempre todo lo que has hecho por mí y por los míos. Espero que te quedes con las cosas buenas que hemos vivido».