Esta semana, Anabel Pantoja ha dejado claro que tiene sus «límites» y que no está dispuesta a que ‘Sálvame’ saque a la luz temas delicados sobre su familia como la supuesta existencia de un hijo secreto. «Me marcho para siempre porque no se valora el esfuerzo y la entrega de cada uno y cuando hay un problema delicado, en vez de traerlo con respeto se hace un show. No me siento valorada. Me voy», decía en su amago de abandonar el programa. «Mi padre no está bien».