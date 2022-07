Anabel Pantoja ha recibido la gran dosis de energía que necesitaba. La sobrina de Isabel Pantoja ha entablado conversación con su madre, Merchi. Esta no ha dudado en darle un importante consejo sobre su relación con Yulen. «Que siga concursando y que lo haga con la cabeza y no con el corazón. Ya tendrá tiempo de disfrutar y hacer todo lo que quiera», ha afirmado a través de una conexión en directo.

Merchi ha recordado a su hija que estaba «trabajando» en ‘Supervivientes’ y que viajó a los Cayos Cochinos de Honduras con distintos objetivos. «Entraste por dos metas. Las tienes a la vuelta de la esquina y no queda nada. Quiero que concurses con la cabeza. El corazón te puede pasar una mala jugada. Cuando vuelvas haz lo que quieras, diviértete, disfruta. Ahora tu meta es luchar por lo que tú quieres, llegar lejos, por tu trabajo, por tu dignidad… Hazlo por mí, lucha. Todos tus amigos te trasmiten el mismo mensaje», le ha dicho.

Anabel Pantoja se derrumba

Las palabras de su madre han supuesto un soplo de aire fresco para la concursante, sobre todo, cuando esta le ha dicho que estaba muy «orgullosa». También le ha recordado que no le gusta meterse en sus relaciones sentimentales, pero que piense primero con la cabeza. «Ella tiene que elegir. Yo lo que quiero es su felicidad», ha subrayado. Anabel ha aprovechado para preguntarle lo siguiente: «¿Me perdonas?». Su progenitora ha sido rotunda: «Ahora no se trata de perdonar. Se trata de que escuches mis mensajes».

«No llores, no llores. Escúchame. Relájate. He entrado para hablar contigo y mandarte un mensaje, así que quiero que te relajes. Yo no he podido ir porque estoy de baja y no me puedo trasladar», ha explicado Merchi nada más arrancar la llamada. También ha confirmado que nunca imaginó ver a su hija a estas alturas del concurso. «Eres una guerrera, eres una campeona. Los objetivos con los que entraste te han hecho superarte. Me has impresionado en las pruebas. Has quedado semifinalista. Estoy orgullosísima del concurso que estás haciendo. No daba dos duros por ti. Creí que te ibas a ir como la otra vez. Te estás superando con creces. Vales muchísimo».

Merchi ha añadido que su hija tiene un «batallón de seguidores increíble» que se están poniendo en contacto con ella. «Me escriben del mundo entero, y no doy a basto. Eres campeona». La sobrina de la tonadillera se ha mostrado en todo momento muy emocionada, y sin poder contener las lágrimas. «Para mí es super importante que me diga todo esto. También que diga que está super orgullosa. Estoy luchando por aguantar y llegar a la meta. No se me olvida, pero también tengo el corazón porque sin corazón la gente no vale», ha recalcado.