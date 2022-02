Anabel Pantoja ha pasado unas horas muy complicadas. Este lunes acudía al plató de su programa para confirmar su separación de Omar Sánchez cuatro meses después de su boda en La Graciosa. La sobrina de Isabel Pantoja explicaba qué había ocurrido para que llegaran a este punto. Esto le ha llevado a pasar una de las tardes más complicadadas desde que es colaboradora de ‘Sálvame’.

Después de cuatro horas en directo, Anabel Pantoja se instalaba en un lugar tranquilo para descansar. Desde allí, la joven quiso compartir con sus más de 1,6 millones de seguidores cómo se encontraba: «Tengo los ojos hinchados de tanto llorar, no pensaba que iba a recibir tanto cariño, pensaba que iba a recibir muchas críticas, pero igualmente las construyo como autocríticas. Solo pido respeto para mí y nuestras familias. Sé que es difícil de entender, pero muchísimas gracias de verdad. No puedo recibir tanto cariño, de verdad», decía la sobrina de la tonadillera.

Anabel Pantoja ha hecho una corta reaparición, pero contundente. En ella se limita a decir cómo se encuentra tras desvelar en su programa cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida. La sevillana ha aprovechado la ocasión para pedir respeto para su todavía marido y para las familias de ambos. Cabe destacar que aunque ha tomado la decisión de romper su relación, sigue queriendo a su pareja.

Anabel ha pasado unas horas complicadas tras confirmar su ruptura de Omar

Pero las lágrimas que ha derramado en las últimas horas no son solo por confirmar la una noticia triste. Y es que ha tenido que oír comentarios que apuntan a que una persona de su entorno la ha traicionado. Y eso le ha dolido mucho a Anabel Pantoja. Kiko Matamoros le hacía saber que no confiara tanto en ciertas personas que estaban en su círculo de amistades. «Mi consejo es que no confíe demasiado en la gente que posiblemente no haya una base sólda para darle determinada confianza. Podría ser mentira lo que me han contado a mí, pero se ha lanzado de una malintencionada», le advertía Kiko Matamoros.

Pero no ha quedado ahí la cosa. Kiko ha querido seguir dándole motivos a Anabel para que tenga cuidado: «A Anabel le tengo mucho cariño porque es un ser muy susceptible de sufrir, muy vulnerable, y no me gustaría que nadie estuviera jugando sucio con ella. Sabía de sus crsis hace tiempo y la veía más o menos fuerte, pero eso me pasé de frenada. Yo no quiero que ella esté mal», le seguía diciendo. «Es un mundo clasista y competitivo y en un momento dado, sin tú quererlo, puedes despertar envidias, recelos, campañas que están en juego… Hay gente que se puede intentar aprovechar de ella», le terminanba diciendo.

Anabel Pantoja agradece la advertencia a Kiko Matamoros

La sobrina de Isabel Pantoja, muy sorprendida, no dudaba en agradecer la advertencia a su compañero. «Lo que me ha contado me ha dejado muerta. He flipado en colores. Me ha contado con detalle cosas de mí. Le he demostrado que no ha habido una tercera persona. Ha dado en muchos clavos. Una persona que me quiere traicionar me ha querido traicionar para joderme. No desconfío de nadie, pero él me ha dado fechas y círculos. Sin tengo que contratar a Colombo, lo contrato», decía disgustada.