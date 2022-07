Este domingo, Yulen Pereira se convertía en el expulsado definitivo de ‘Supervivientes‘ después de batirse en el duelo final con Marta Peñate. Anabel Pantoja se rompió en directo al conocer que se iba a separar del que se ha convertido su nueva pareja, con quien ya tiene incluso planes para convertirse en padres. Aunque protagonizaron una romántica despedida repleta de promesas y palabras bonitas, una vez que se marchó el esgrimista, Anabel se puso muy nerviosa y comenzó a dudar sobre los verdaderos sentimientos de Yulen hacia ella. «Yo me quedo aquí y la que se raya soy yo. Que he arriesgado toda mi puta vida por él. Lo único que le pido es que no se olvide de mí«, decía visiblemente alterada.

A pesar de que la colaboradora perdía los nervios, su compañera, Ana Luque, intentaba tranquilizarla y asegurar que estos momentos de tensión de debían a que se encontraban en la recta final del concurso. De hecho, ya son pocos los concursantes que se encuentran participando en Honduras. Además de ellas dos, todavía están en Honduras Marta Peñate, Alejandro Nieto, Ignacio y Nacho Palau. Aunque la gran final está a la vuelta de la esquina, la colaboradora de televisión tiene la mente puesta en su relación con Yulen Pereira.

La madre de Anabel Pantoja le dio un consejo sobre su relación con Yulen

Con el paso de los días, Anabel Pantoja se plantea cómo será su vida una vez que abandone el concurso y se reencuentre con él en España. Sobre todo después de que su madre, Mercedes Bernal, le pidiera que concursara con la cabeza y no con el corazón. «Que siga concursando y que lo haga con la cabeza y no con el corazón. Ya tendrá tiempo de disfrutar y hacer todo lo que quiera», le afirmó a través de una conexión en directo con su hija.

Merchi ha recordado a su hija que estaba «trabajando» en ‘Supervivientes’ y que viajó a los Cayos Cochinos de Honduras con distintos objetivos. «Entraste por dos metas. Las tienes a la vuelta de la esquina y no queda nada. Quiero que concurses con la cabeza. El corazón te puede pasar una mala jugada. Cuando vuelvas haz lo que quieras, diviértete, disfruta. Ahora tu meta es luchar por lo que tú quieres, llegar lejos, por tu trabajo, por tu dignidad… Hazlo por mí, lucha. Todos tus amigos te trasmiten el mismo mensaje», le ha dicho.

Ahora, esas palabras calan hondo en lo más profundo de Anabel Pantoja y empieza a plantearse su futuro con Yulen. Las vidas de ambos son muy diferentes por lo que la prueba definitiva de su relación llegará una vez que se termine el concurso y retomen sus vidas anteriores. ¿Lograrán superar cualquier obstáculo y será el amor definitivo de Anabel Pantoja?