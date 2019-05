Está viviendo uno de los momentos más felicdes de su vida tras anunciar su boda con Omar Sánchez y mostrar su pedida de mano. Ahora, se atreve a mostrar su anillo de prometida para todos aquellos que no se creen que se casa.

Anabel Pantoja está viviendo unos días increíbles. Hace apenas unas horas, compartía la gran noticia de que se casa con su pareja, Omar Sánchez, que le pidió la mano por sorpresa en Fuerteventura. La sobrina de Isabel Pantoja se encontraba en una sesión de fotos para promocionar sus bañadores cuando su pareja se arrodilló para pedirle matrimonio delante de todo el equipo.

Ella no pudo evitar la sorpresa. Después de unos minutos en shock, Anabel Pantoja terminó contestando que sí. La pareja no dudó en compartir este bonito momento con todos sus seguidores, lo que provocó una oleada de felicitaciones no solo por parte de familiares y amigos, también de personas desconocidas.

Eso sí, muchos de ellos no se creían que fuera a dar ese paso, algo que obligó a Anabel Pantoja a mostrar su anillo de compromiso: «Te lo sueñas o imaginas, pero jamas pensé que hubiera sido así! Todos mis amigos que aún piensan que es BROMA… 😂☠️ Aquí tenéis la bromita… 💍», escribía emocionada.