Están siendo días muy complicados para Anabel Pantoja. Desde que este fin de semana se anunciara su separación con Omar Sánchez cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’, tanto ella como su ex han estado en el punto de mira. Tan solo horas después de este bombazo, Anabel Pantoja se sentaba en el plató de televisión donde trabaja para confirmar la ruptura y desgranar algunos detalles de esta separación. La sobrina de Isabel Pantoja dejó Sevilla y Madrid para mudarse a Pozo Izquierdo junto a su novio y emprender una nueva vida. Desde entonces, la hemos visto disfrutar como nadie de las Islas Canarias. Precisamente, se siente una canaria adoptiva y por este motivo ha tomado la decisión de seguir viviendo en Gran Canaria a pesar de su ruptura con Omar Sánchez. Eso sí, no en la misma localidad. De hecho, no quiere alargar más el momento de la separación física definitiva y ha comenzado la mudanza de su casa.

Tres días después de confirmar su ruptura, Anabel Pantoja ha hecho la mudanza

Aunque Anabel Pantoja ha pasado una temporada en otra vivienda, alejada de Omar, tenía que acudir de continúo a la casa a recoger algunos de sus enseres y pertenencias personales. Además, han tenido que verse las caras para arreglar diferentes papeles y documentación. Una vez que la colaboradora de televisión ya ha hecho pública su separación, ya ha vaciado la casa que compartía con Omar de sus cosas. Tal y como adelantaba ‘Sálvame’ este miércoles algunos amigos de la influencer ayudaban al personal de mudanza a sacar todas las cosas de la Pantoja.

Una mudanza que se produce tan solo tres días después de que se confirmara su ruptura. Dos camiones de mudanza llegaban a la casa que compartía los enamorados y cargaban todas las pertenencias de Anabel Pantoja para trasladarlas a su nuevo domicilio. Tal y como se podía ver en las imágenes que ha compartido el mencionado programa, en el interior de estos camiones de mudanza se introducían cosas como un colchón, un cabecero, muebles de gran tamaño, plantas y hasta una bici. Sin lugar a dudas, ha dejado la casa de Omar Sánchez casi vacía.

En esta casa, la pareja intentó ser feliz en Canarias

Anabel Pantoja se trasladó a esta casa, de dos plantas, durante el confinamiento. Una de las zonas donde más tiempo pasó fue en el pequeño patio delantero, donde han podido disfrutar del sol de Canarias. De puertas para dentro, la vivienda de la ya expareja cuenta con estancias amplias y luminosas, que os vamos a mostrar a continuación. Y es que Omar y Anabel mostraron en exclusiva la casa en la que intentaron ser felices a SEMANA. Ahora, estas imágenes se quedan guardadas en nuestro archivo con mucho cariño.