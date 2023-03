Anabel Pantoja llora la muerte de un amigo

Anabel Pantoja no atraviesa un gran momento personal. La que fuera colaboradora de 'Sálvame' está adaptándose a su nueva vida tras la ruptura de Yulen Pereira. En medio de esta adaptación, Anabel ha recibido un gran golpe. Ha tenido que despedir a un gran amigo, con el que ha pasado unos momentos increíbles en Canarias. Y es que ha muerto a los 33 años Nany Jiménez, un cantautor canario con el que tenía una gran relación.

La sobrina de Isabel Pantoja no ha podido evitar la tristeza cuando se ha enterado de esta noticia: "Sin palabras, no entiendo muchas veces la vida. Jodida, pero viendo esto gracias por dejarme tu talento y estos instantes que nunca olvidaré. El cielo ya tiene otra estrella", ha escrito Anabel Pantoja junto a un vídeo en el que baila frente al cantante. En el vídeo está también Belén Esteban, que también se llevaba muy bien con él.

La joven llora la muerte de un amigo

Poco después compartía un vídeo en el que se subía al escenario con su amigo en un conocido bar de Canarias. Demostraron mucha sintonía. Mientras él tocaba la guitarra, Anabel Pantoja cantaba con el micrófono en mano. No hay duda de que vivieron juntos momentos increíbles que ahora Anabel recordará para toda la vida.

El bar en el que cantaba con frecuencia Nany ha querido dar el último adiós a esta cantautor: "Anoche nos fuimos a dormir con el pecho encogido, con un nudo difícil de deshacer, contigo tocamos el cielo profesional, llegando a la televisión nacional y el mismo cielo te ha reclamado poquito tiempo después. Solo en estos casos nos damos cuenta lo dura que es la vida, reflexionamos para que tu partida nos haga más fuertes, ero ahora mismo con las lágrimas en los ojos nos damos cuenta de los débiles que somos", empiezan diciendo desde los Stories

Desde este local han recordado todos los momentos que vivieron junto al joven fallecido: "Poquitas personas saben esto que a continuación voy a contar, pero me salen del corazón estas palabras, no me preguntes por qué, pero llevabas días siendo el centro de mis conversaciones, quizás por eso puedo explicarme el dolor tan grande en mi pecho. Para mi recuerdo hasta el día que me toque partir a mi, te recordaré como el único artista que me dejó llorando a lágrima viva hincado de rodillas por tu gran gesto económico, me apetecía más contar esto que decir si fuiste buena persona o no. El patrón estará agradecido eternamente. Gracias por lo vivido. Don Nany Jiménez. DEP", terminan diciendo con tristeza.

Nany Jiménez ha fallecido a los 33 años

Nany Jiménez fallecía este pasado martes en Las Palmas de Gran Canaria a los 33 años. Aunque no se ha confirmado el motivo de su muerte, el cantautor podría haber fallecido a consecuencia de un infarto. Una ambulancia se ha desplazado hasta su casa, donde intentaban reanimarlo. Después de varios intentos, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y han certificado su muerte. Este joven cantante saltó a la fama durante la pandemia, ya que en las redes sociales hacía actuaciones en directo para animar el confinamiento de sus seguidores. Desde SEMANA mandamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. DEP.