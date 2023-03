Anabel Pantoja lanza un zasca a Melania Puntas, la nueva pareja de Yulen Pereira

La noticia no cesa de circular en internet Anabel Pantoja y Yulen Pereira han puesto fin a su relación. Y, al parecer, esta no se ha producido de manera amistosa, precisamente. Según ha adelantado este fin de semana Amor Romeira en 'Fiesta', el esgrimista levaba varias semanas queriendo romper con la sevillana. Ahora, tal y como ha podido saber SEMANA, hemos sabido que la decisión de dejarla era algo que ya tenía planeado desde hace tiempo y si no lo había llevado a cabo había sido única y exclusivamente por una única razón: no perjudicar el fichaje de su madre, Arelys, en ‘Supervivientes’. Lo cierto es que poco después de aterrizar en España tras acompañar a su tía, Isabel Pantoja, en su gira por América, la andaluza se topó con que su chico había estado con otra mujer durante su ausencia. Ahora, la colaboradora no ha querido quedarse callada y ha utilizado las redes sociales para hacer toda una declaración de intenciones. Una de ellas, contra Melania Puntas, la nueva ilusión del deportista.

Si esta mañana Anabel publicaba un vídeo con un extracto de la canción "I will always love you", de Whitney Houston -lo que sonaba a declaración de amor a Yulen- horas después ha subido una fotografía a Stories en la que publica las medidas de su anatomía. Unas medidas, 102- 95-120, de las que se siente orgullosa. Siempre ha presumido de sus curvas y no ha dudado en mostrar su cuerpo al natural. Parece lanzar así una respuesta, con dardo incluido, a la chica con la que saldría el esgrimista, quien pocos minutos antes subía a su perfil de Instagram una instantánea de su figura. Una figura, por cierto, de infarto, propia de una modelo que ostenta el título de Miss Elite Spain 2023.

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Anabel parece contestar a la foto de Melania con otra imagen similar en la que se muestra tal y como es, reivindicando su silueta y ser quien es. "Aquí, ahora", se limita a decir en su publicación.

Hasta el momento, las partes implicadas en esta sonada ruptura no parecen dispuestas a hablar claro. Anabel ha lanzado algunos mensajes desde las redes sociales. Melania Puntas, por su parte, parece haber aprovechado el tirón mediático de su affaire con Yuñen y ha abierto su perfil de Instagram (que hasta este fin de semana era privado) al público. Y a Yulen, el actor principal de esta historia, se le ha visto visiblemente cabreado en su reaparición tras conocerse que ha decidido poner fin a su historia de amor con Anabel. "Dejad de inventaros cosas", espeta a la prensa gráfica cuando se topa con ella a la salida del domicilio de su madre. Llama la atención que no se le ha visto salir del piso que compartía hasta ahora con Anabel, situado en el madrileño barrio de Delicias al que se mudaron en noviembre de 2022 y por el que han pagado 1.500 euros mensuales de alquiler.