Para Anabel Pantoja su estancia en Sevilla ha acabado. Por lo menos por ahora. La colaboradora de ‘Sálvame’ viajaba la tarde del jueves hasta Canarias, su segundo sitio favorito del mundo, después de estar junto a su madre, Mercedes Bernal, que este pasado jueves tenía que ser operada en la capital hispalense. No han querido desvelar el motivo que le obligaba a pasar por el quirófano, pero por el paso que acaba de dar Anabel, todo ha salido bien.

Hace apenas unas horas compartía un vídeo desde el avión en el que ha viajado hasta Canarias. Junto a la publicación, un emoticono en forma de isla, que deja más que claro que el destino ha sido la isla en la que sigue estableciendo su residencia habitual. Allí se ha alquilado ahora una casa nueva tras la decisión que tomó de dejar su relación con Omar Sánchez.

La sobrina de Isabel Pantoja no puede estar más feliz en Canarias, por lo que a pesar de que ya no está con el windsurfista profesional, sigue queriendo estar allí. Nada más aterrizar en la isla, Anabel Pantoja ha quedado con una amiga, con la que ha hablado largo y tendido. Con ella parece haber sanado las heridas de estos últimos meses. Así lo muestra el emoticono que ha compartido junto a la instantánea.

Ha quedado con una amiga canaria para ponerse al día

Han sido unos días increíbles en Sevilla, donde no solo ha estado acompañando a su madre de cara a su operación. El motivo no lo han revelado, pero podría ser algo leve. También ha tenido tiempo para reunirse con su grupo de amigos, con los que se ha dejado ver horas previas a la intervención de su madre. Este pasado miércoles, mientras que su madre esperaba que llegara el jueves para ingresar en el hospital, Anabel Pantoja quedaba con un grupo de amigos en la capital hispalense. Acompañada de unos amigos se ha ido a comer a Casa Ricardo, un conocido restaurante del centro de Sevilla, famoso por las croquetas que sirven.

A través de un vídeo resumen de su día, Anabel ha mostrado todo lo que se han pedido. Han comido croquetas, un aliño y hasta un montadito que parece ser de pringá. Están siendo unos días increíbles para la sevillana, que está aprovechando su presencia en casa para ver a sus amigos, a los que conoce desde su infancia. Después hacía un hueco para hacer una conexión con su programa.

Ha hecho planes con sus amigos de Sevilla, los de toda la vida

Está siendo una época complicada para Anabel. Cuando acaba de recibir una gran noticia con el alta hospitalaria de su padre, Bernardo Pantoja, ahora la colaboradora de ‘Sálvame’ suma otra preocupación. Y es que después de pasar unos días muy duros junto a su padre en el hospital, Mercedes Bernal tendrá que ser operada este jueves. Así lo desveló Anabel en sus redes sociales.

«Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. ‘Hospital Central’ sería mi vida ahora mismo», confesaba la sevillana. Eso sí, ha preferido no desvelar el por qué tendrá que entrar en quirófano su madre. «Os mando un besito. Estoy bien dentro de la putada de lo que es la garganta. Y aquí en Sevilla disfrutando del buen tiempo», concluía en el vídeo que ha compartido a través de Stories.

