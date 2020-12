La colaboradora ha estallado ante las últimas declaraciones que su prima ha hecho sobre ella: «Si tiene tiempo para llamar a una revista, podría haberme llamado a mí».

Esta semana, Chabelita Pantoja ha hecho unas declaraciones sobre Anabel Pantoja, que no dejan a ésta en muy buen lugar. La hija de Isabel Pantoja ha explicado que su prima solo se acuerda de su hijo Albertito cuando le entran «ataques de amor». De este modo, la cantante hace referencia a la afición de Anabel de ingerir agua ‘con misterio’. Las publicaciones que ha compartido la sevillana en las redes sociales y que la muestran contenta, bajo los efectos de algunas bebidas, la han situado en el centro de la polémica. Ella siempre se ha defendido y ha negado tener problemas con el alcohol, pero las recientes palabras de Isa vuelven a cuestionar sus hábitos.

«Es la segunda vez que tu prima habla de que estás más contenta de lo normal. Una niña que, por cierto, no sabe si estuvo en un baño con dos, con tres o con 25… Que una prima te ponga otra vez en el disparadero de que cuando te tomas una Fanta te acuerdas de tu sobrino es para estar ofendida y cabreada», le ha recordado María Patiño.

Anabel, emocionada, respondía: «No me hace falta tomarme un mantecado o una copita de anís para acordarme de ellos». Y ha mostrado a sus compañeros las fotos que tiene del hijo de Chabelita en su dormitorio: «Os puedo enseñar a quién tengo en la mesita de noche». Asimismo, ha contado en directo que mientras que Isa ha estado concursando con Asraf Beno en ‘La casa fuerte’, ella ha hablado a diario con Alberto Isla para hablar con el pequeño. Y ha insinuado que no le resulta tan fácil hablar con el niño cuando está con su madre.

Anabel Pantoja, cansada de su prima, no ha ocultado su indignación. «Si tiene tiempo para llamar a una revista, podría haberme llamado a mí. Cuando salió del reality la llamé y a los dos días le escribí para que me llamara y contarle cómo estaba el tema y me escribió por whatsapp que estaba muy liada. Me preguntó si yo podía hablar con mamá y le dije que yo llamaba a esa persona y me contaba cómo estaba. El problema es que Isa no tiene relación con esa persona.

Sin querer entrar en batallas con su prima Chabelita, Anabel ha hablado de la actitud de su tía, quien lleva meses recluida en Cantora, sin ser vista apenas en público. «Es muy duro, pero mi tía no ha querido hablar con su hija porque podría contarlo en una entrevista. Diréis qué mala madre, pero es así».