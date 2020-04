5 Tu tía Isabel Pantoja también se animó a entrar contigo en directo

No me lo esperaba y menos a esas horas. Decidí hacer ese directo tan tarde porque estaba aburrida y además tenía insomnio. La verdad es que me encantó y me dio una súper sorpresa. Me sentí muy agradecida. Fue maravilloso que transmitiera ese mensaje de agradecimiento a todo el mundo y que me dijera que me echa de menos y que me quiere muchísimo. Para mí es como una segunda madre, y la amo y la adoro.