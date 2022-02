Solo han pasado 24 horas desde que Anabel Pantoja confirmara la noticia de su separación con Omar Sánchez en ‘Sálvame‘. Este martes, la sobrina de Isabel Pantoja ha regresado al plató de su programa para aclarar todos los puntos de su separación con su marido, que se produce cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’.

«Cuando uno se separa, lo que intenta es no saber nada de la otra persona. Tú, por ser una persona conocida, esto no te pasa», le ha recordado Jorge Javier Vázquez a la sevillana. «Es muy duro, tanto por su parte como por la mía», respondía la colaboradora. Asimismo, ha pedido respeto para ella y su expareja: «Es mi intimidad y la de Omar. No somos Omar y yo. Hay una familia detrás y hay gente que sufre. Vosotros os vais a las ocho a casa, pero yo me voy a mi casa echa una puta mierda».

«Tengo la conciencia tranquilísima», asegura Anabel Pantoja

«No he podido ser más generosa y no voy a hablar en temas de dinero. Agradezco a KH lo que ha dicho. Esto se ha sabido desde hace mucho tiempo. Y lo he hecho en mi programa cobrando lo mismo hoy. ¡No me importa el dinero!», recordaba. «Agradezco las informaciones de Rafa Mora, de Laura Fa, Yi no digo que Kiko Matamoros esté mintiendo. Sacad todo lo que tengáis que sacar porque tengo la conciencia tran-qui-lí-si-ma. Mi separación es mía. Y si me he desenamorado, no soy la primera persona ni la última. Me he equivocado con Omar muchísimo. Sí, he sido autocrítica. Me he portado mal con Omar muchas veces, no me puedo quejar de él. No puedo quejarme de nada Pero si se me va… ¿qué hago? Las cosas suceden y suceden. Es verdad que él me ha cuidado como nadie. Me he sentido valorada, querida… él me lo ha dado todo. ¿Pero qué hago? ¿Cuántas mujeres han seguido adelante porque tenían hijos?», insistía.

La sevillana ha dejado claro que su ruptura se debe al desamor, a la decepción. «Me duele dejar a esa persona, porque es perfecta. ¿Pero qué hago? Omar lo sabe desde hace tiempo. Pido respeto porque Omar me va a tener que seguir viendo, porque hay una familia detrás. Y no me voy a comer a un muerto que no he matado. Estoy en mi derecho de defenderme y voy a defender mi verdad hasta que me muera», añadía.

Sincera, aclaraba: «Me quedo con que me he enamorado durante cuatro años. Nadie puede estar con alguien durante cuatro años si una persona es mala. Yo tendré cosas malas, pero si hemos decidido dar ese paso es porque nos hemos querido mucho. La gente que me conoce mucho sabe que nos hemos querido y nos hemos amado mucho. ¿No puede ser que se acabe el amor y ya está?».

Una de las preocupaciones de Anabel ahora es que la separación siga siendo amistosa, ya que «a él lo están alimentado con cosas». Cuando piensa en el futuro de Omar, solo pide un deseo: «Espero que no le roce el aire de gente que esté con él por el interés».

De cómo se produjo la ruptura, Anabel Pantoja ha explicado que tuvieron una discusión en Nochevieja. «Quiero dejar claro una cosa. El día 31 yo cogí una villa… Hay un pequeño rifirrafe entre nosotros y él se va. Yo estaba enfadada. Yo quería pasar un fin de Año normal, sin historias». No volvieron a verse hasta el día de Reyes: «Fue un día especial y un día bonito». Ese día se intercambiaron regalos, pero ella intuía que no había marcha atrás.

«Miro atrás y miro una vida bonita»

«Yo termino una relación con una persona que ha sido lo mejor que ha pasado por mi vida. A mí me dicen que hay una clínica para volver a empezar y yo me voy. Es doloroso porque miro atrás y miro una vida bonita. No dejo a una persona mala, a una persona infiel o que no me ha respetado. Dejo a una persona que con el desgaste, pues ha pasado…», zanjaba. «Conocí a Omar y los cuatro años que he aprendido de él… Él me ha dado lecciones para salir adelante. Se lo digo todos los días: ¡Quédate con lo bueno! Yo me quedo con lo bueno de él y espero que él se quede con lo bueno de mí».

