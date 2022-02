Anabel Pantoja ha vuelto ya a Canarias después de dos semanas entre Madrid y Sevilla. La colaboradora de ‘Sálvame’ encontró hace unas semanas una casa en Pozo Izquierdo, donde precisamente vivía con Omar Sánchez, hasta que anunciaron su ruptura apenas cuatro meses después de celebrar su boda en La Graciosa, Canarias. Ahora ya ha vuelto a esta casa, la cual decoró con la mayor parte de los muebles que compartía con Omar.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido compartir que no hay nada como volver a casa a través de una imagen de su cama de soltera. Y ha dejado más que claro que sí, que el cabecero que compartía con Omar se lo ha quedado ella. Su mudanza a su nueva casa provocó muchas críticas y también risas, ya que muchos atacaron a Anabel por llevarse la mayor parte de los muebles de la casa que compartía con el windsurfista profesional.

Su cama y su cabecero se fueron con ella a su nueva casa, su hogar de soltera. Aunque muchos podrían pensar que Anabel querría hacer las maletas para volver a Sevilla o Madrid, esta ha quedado tan enamorada de las islas que no ha dudado en fijar allí su residencia principal. Su nuevo hogar está ya decorado y listo para vivir cómodamente.

Anabel Pantoja enseña su nueva cama de soltera

Tres días después de que la sobrina de Isabel Pantoja confirmara su ruptura, un equipo de mudanzas llegó al que fue el nidito de amor de la pareja en Gran Canaria para llevarse todos los muebles y enseres personales de Anabel Pantoja. Acto seguido, Omar Sánchez se tuvo que ir de tiendas para comenzar a amueblar de nuevo su casa, ya que se había quedado sin nada. El windsurfista profesional se vio obligado a visitar diferentes tiendas de muebles para darle de nuevo vida a su casa y decorarla. Desde sofás, mesas auxiliares, escritorios, mantitas envolventes o incluso perchas… Omar Sánchez se tuvo que hacer con una gran lista de productos para empezar su nueva vida alejada de la colaboradora de televisión.

La foto de cómo ha quedado ahora la cama de Anabel Pantoja en su nueva casa llega unas horas después de que Anabel Pantoja se rompiera en Madrid, antes de coger el vuelo que la llevaría de nuevo a Canarias. Han sido días realmente duros para ella, ya que ha sumado a su ruptura con Omar el ingreso de su padre en el hospital. «No quería subir este vídeo, pero lo que pasa es que siento la necesidad porque ha acabado mi semana aquí en Madrid. Desde el domingo estoy trabajando aquí y mañana (refiriéndose a este miércoles) regreso a Gran Canaria después de dos semanas. Papá está estable. Gracias a todos porque yo no podía imaginar todos esos mensajes mandándome…», comenzó diciendo Anabel Pantoja.

Han sido semanas realmente duras para la sevillana

Justo en este momento, la colaboradora de ‘Sálvame’ se emocionaba al desvelar todos los mensajes que está recibiendo: «De verdad, si pudiera publicar todos, no tendría días para agradecerlos. Lo que me habéis escrito, los que estáis pendiente de mí. Si he comido, si he dormido bien… Tengo gente que no me merezco. Os quiero mucho, que no os conozco y a la gente que os conozco, que muchas gracias por estar pendiente de mí», terminaba declarando desde Madrid.

