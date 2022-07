«Yo ya he ganado», con estas palabras Anabel Pantoja ha dejado claro que su paso por ‘Supervivientes‘ marca un antes y un después en su vida. La sobrina de Isabel Pantoja nunca pensó que su andadura en el reality más extremo de Mediaset supondría el inicio de una nueva e ilusionante historia de amor. A la espera del reencuentro con Yulen Pereira, último en ser expulsado, la colaboradora no ha podido más que emocionarse escuchando sus últimas confesiones realizadas en los Cayos Cochinos de Honduras.

Anabel Pantoja ha tenido la oportunidad de visionar algunos contenidos sobre su chico e, inevitablemente, le han hecho llorar. En uno de ellos, el esgrimista se sinceraba junto a Marta Peñate y le decía que siempre había sido una persona que se había fijado en el físico de su pareja. Sin embargo, reconocía que había estado con chicas superficiales que no le habían aportado lo suficiente. Algo que, por supuesto, no le pasa con su nueva novia. «Tengo ganas de estar un domingo en mi casa o en casa de Anabel haciendo el amor y comiendo como cerdos crema de cacao», ha afirmado.

Anabel Pantoja se confiesa

La colaboradora está ilusionada con lo que le depara el futuro una vez termine el concurso. «Al final de todo esto pensamos que era un reflejo porque aquí vivimos en un mundo aislado, pero Yulen me ha enseñado a verme fuera con él. Me gustó mucho que me dijera que llevaba siete años sin sentir eso. Tengo muchas ganas del sofá, de la tarta de queso, de todo lo que hemos planeado…», ha recordado.

Para Anabel Pantoja enamorarse de Yulen ha supuesto un cambio sustancial en su vida. Arrancó su aventura con la ruptura con su marido, Omar Sánchez, muy reciente. La pareja confirmó que se separaba a principios de este mismo año, tan solo cuatros meses después de su mediática boda en isla canaria de La Graciosa. Ella ha confesado sus inseguridades sobre el momento que atraviesa: «Yo me quedo aquí y la que se raya soy yo. Que he arriesgado toda mi vida por él. Lo único que le pido es que no se olvide de mí».

Asimismo subrayaba que desea mantener una relación cordial con su expareja. «Obviamente, sería muy cínico volver y llamarle por teléfono. Sí me gustaría que si quiere hablar o algo, me gustaría que estuviera en mi vida de alguna manera. No quiero seguir hablando de esa persona. Primero porque le tengo respeto y no quiero dar más vueltas», indicaba sobre ‘El Negro’. También explicaba, con cierta resignación, que le hubiera gustado que las cosas hubiesen sido de otra manera. «La cosa ha salido así». Además, ha querido ser prudente y evitar pronunciarse sobre Omar. «Voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años».