Anabel Pantoja, desmentida por su primo, Kiko Rivera, en pleno directo

Desde que se descubriera la ruptura familiar de Isabel Pantoja y Kiko Rivera son muchas las horas de televisión que se dedican a madre e hijo. Por esa razón, cada vez son más difíciles las intervenciones de Anabel Pantoja en ‘Sálvame diario’, pues debe pronunciarse sobre una guerra de la que ella parece no querer tomar partido. Después de la entrevista del DJ, la empresaria reconoció que había sido demoledora y, de hecho, aseguró que su tía «está peor que cuando entró en la cárcel, esto es lo peor que ha pasado en la familia en mi vida». La joven tiene claro que se ha roto su familia, ya que todo lo que está sucediendo es tremendo para su entorno, según ella misma dijo este miércoles. Anabel se confesaba emocionada, no obstante, no imaginaba el aprieto en el que iba a verse minutos después.

Ella desde Canarias y a través de una videollamada se abrió en canal a Jorge Javier Vázquez, a quien le relató que desde hace algunos días no había conseguido hablar con su primo, Kiko Rivera. «Me dijo que estaba liado y que me llamaría, le mandé una foto de cuando me puse de pie por primera vez después de 30 días y tampoco contestó… pero no pasa nada. Lo estoy pasando muy mal y un mensajito de cómo estás y tal…», dijo dolida. En ese instante, Anabel Pantoja explicó que recurre a su esposa, Irene Rosales, quien le comenta cómo está el DJ tras esta batalla pública.

«El domingo me dijo que ya me llamaría después de que yo le dijera que quería hablar con él. Al final, no me llamó y le mandé una foto de antes de ayer de cuando me puse de pie y tampoco me contestó, pero bueno que no pasa nada», señaló. Sus palabras reflejaban que estaba desilusionada a la par que decepcionada: «Lo estoy pasando jodidamente mal. Un mensajito de cómo estás también…porque lo hace Irene todas las mañanas». Declaraciones que sorprendieron a los colaboradores dada su excelente relación, pero que Jorge Javier trató de justificar al tener en cuenta la complicada situación a la que Kiko Rivera está haciendo frente. «Igual no te contesta porque no te quiere poner en un compromiso», planteó el presentador.

Poco después, Kiko se puso en contacto con el catalán desmintiendo a su prima Anabel en pleno directo. La respondió diciéndole que necesitaba un tiempo para poder hablar con ella, sin embargo, no tenía ni mucho menos desinterés hacia ella. «No llores, no estés triste. Yo te amo y siempre será así. Disculpa si no te he llamado, quizás no esté preparado para hablar contigo del tema. Te quiero», dijo el músico a su prima en un tono muy cariñoso. Así lo leyó el propio Jorge Javier ante la audiencia, dejando claro que él la seguía teniendo el mismo aprecio, a pesar de las circunstancias actuales.

Tras esta confesión Anabel dio la acallada por respuesta. Ella está preocupada por los dos y así lo reflejan sus declaraciones: «Quiero su salud y también la salud y la felicidad de mi tía». Se desconoce el final de esta historia, pero lo cierto es que no deja de dar giros y sorprender a los espectadores.