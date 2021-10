Tal y como te muestra en exclusiva SEMANA, la colaboradora de ‘Sálvame’ disfrutaba de la playa de La Graciosa y compartía confidencias con un amigo durante un paseo por la orilla.

Este viernes, Anabel Pantoja y Omar Sánchez celebraron junto a los suyos su gran boda, a pesar de que se dieran el «sí, quiero» de forma oficial el pasado 17 de septiembre. Una boda que no ha estado exhenta de polémica y que estuvo a punto de cancelarse por la muerte de doña Ana. Con la fiesta acabada y la mayoría de invitados de vuelta a sus respectivas casas, en SEMANA te mostramos cuál ha sido el relajante plan del que ha disfrutado de la sobrina de Isabel Pantoja y con el que ha desconectado de su realidad.

Sin apenas haber descansado debido a la gran fiesta que trajo consigo la celebración de su boda, Anabel Pantoja y Omar Sánchez han disfrutado de un relajante día de playa en La Graciosa. Horas después de despedir a la gran mayoría de sus invitados, la sobrina de Isabel Pantoja se ha metido al agua para evadirse de las polémicas familiares en las que se ha visto envuelta en los últimos días. Siguiendo los pasos de su marido, quien se sumergía en el agua antes que ella, la colaboradora de ‘Sálvame’ se adentraba en el agua y encontraba en esto el mejor remedio para combatir la resaca de su enlace.

Poco después, la influencer caminaba por la orilla de la playa junto a Mikel, director del programa de las tardes de Telecinco, y compartían confidencias sobre una noche que difícilmente podrán borrar de sus retinas. Además, para poner el broche final a la tarde, el resto de invitados que aún permanecen en La Graciosa posaban y se hacían una foto de familia para inmortalizar así el final de uno de los eventos del año.

Las bonitas palabras que le dedicó Anabel a Omar en su discurso más emotivo

A pesar de todos los contratiempos con los que se han topado en los últimos meses, Anabel Pantoja cumplía su sueño de vestirse de blanco y celebraba su boda con Omar Sánchez. Ambos se prometían amor eterno y la colaboradora de ‘Sálvame’ no dudaba en agradecerle de forma pública a su marido todo lo que había hecho por ella en los tres años de relación que llevan.

«Te merecías que yo estuviera aquí porque yo me siento de aquí. No me voy a olvidar nunca de Sevilla ni de Triana. Soy de aquí porque aquí me siento en paz. Me siento valorada. Es difícil lo que voy a decir. No sé lo que durará esto, que dure hasta siempre. Lo que estemos siempre…me has hecho sentir la mujer más valorada, la más guapa, la que está más buena y la que más amas. Eso solo lo he sentido contigo», decía emocionada la novia.