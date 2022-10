Tras casi siete meses sin pisar el plató de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja ha regresado al ‘Deluxe’. La sobrina de Isabel Pantoja ha ofrecido una sincera entrevista en la que ha tocado todos los temas. Desde su aniversario de boda con Omar Sánchez a su incipiente romance con Yulen Pereira. También sus posibles planes de futuro de convertirse en madre. Ha revelado la importante determinación que ha tomado durante esta última etapa.

«He tomado una decisión porque una amiga mía me lo aconsejó. Siempre he dicho que no quiero, no quiero ser madre, pero voy a congelarme los óvulos. Los quiero tener ahí y sé que pueden surgir varias complicaciones. Si de aquí a un par de años quiero ser madre, bien sea con Yulen o sola, quiere tenerlos ahí congelados», ha confesado al principio de la entrevista. La colaboradora también ha subrayado que por el momento no se plantea tener un hijo con Yulen.

Anabel Pantoja se pronuncia sobre su aniversario de boda

«Mi boda con Omar fue uno de los mejores días que he pasado en mi vida. Yo tenía muchas ganas, sabéis cómo me casé. Tenía muchas ganas de celebrar ese día. No me arrepiento de aquello y no me voy a arrepentir nunca», ha señalado tajante sobre su matrimonio con Omar Sánchez con quien se dio el «sí, quiero» el 1 de octubre del año pasado en la isla La Graciosa.

La colaboradora también ha repasado cómo ha dado un giro a su vida en unos pocos meses. «La verdad es que me voy al concurso con una sensación de querer irme de aquí y probar. También de querer callar bocas». Yulen Pereira, a quien conoció durante su paso por ‘Supervivientes’, se ha convertido en su gran apoyo. «Llevo casi seis meses a su lado y ahora mismo no vuelvo atrás. Parece que a la gente se le olvida que yo dije en enero que me había separado. Me he sentido juzgada. Mi pareja entró por él mismo, no por ser familia de o ex de. Él ha hecho su concurso bien y se ha cruzado conmigo».

La sevillana está completamente enamorada del esgrimista y solo ha tenido palabras de elogio hacia este: «Me ha ayudado a restar drama a mi vida, pero también el concurso. Fue la mejor decisión que he tomado ir al reality aunque no volvería». La nueva Anabel Pantoja ha regresado renovada: «Cero dramas. Ya tenemos bastantes dramas cada uno en nuestra casa con familia, amigos, trabajo…». Además, también ha hablado de temas de carácter íntimo. «Cuando salí de la isla, al día siguiente tuve relaciones con Yulen. Sin cámaras, yo aseada. Fue todo muy bien. Mejor de lo que había imaginado. Yo cuando me levanto me quedo mirándole y digo ‘qué cosa más bonita, madre mía’. A mí me gusta mucho cómo es. Es muy inocente. Es muy buen niño».