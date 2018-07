Isabel Pantoja fue la causante de que su apellido se hiciera famoso, pero ha sido su sobrina Anabel la que ha acaparado gran parte de las noticias de los últimos tiempos, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del clan. Tanta visibilidad tiene una parte buena y otra mala a la que la prima de Isa Pantoja, a pesar de los inconvenientes, no tiene problemas en enfrentarse.

Muy activa en las redes sociales, es común que la joven utilice su perfil para compartir con sus seguidores su día a día, ya sea en el trabajo o durante algunas vacaciones. Es con estas últimas con las que Anabel tiene más “problemas” y es que algunos usuarios utilizan en anonimato que proporciona Internet para cargar contra ella e insultarla cuando se muestra en traje de baño. Mensajes como “gorda”, “fea”, “patética” o “caballo” que no hacen que Anabel se calle y es que está más que orgullosa de su figura después de que hace seis años se sometiera a una intervención de banda gástrica que, junto a dieta y deporte, la hizo perder muchos kilos.

Este fin de semana ha compartido algunas instantáneas de su último viaje a Canarias donde, por supuesto, se ha bañado en el mar enfundada en uno de sus propios diseños de bañador. Aunque se ha hecho con miles de ‘Me gusta’ en apenas unas horas y muchos mensajes de cariño, otros tantos han vuelto a aprovechar para criticar su físico.

“No puedo entender. Aún sigo sin entender que os metáis en una foto de alguien que no seguís para decirle gorda, fea, caballo, para de comer, vieja, patética… jajajaja. Me encanta comer, no soy guapa, algunas veces parezco vieja, claro, ya tengo 32 años… Y sobre todo, lo más importante, FELIZ“, ha decidido contestar ella a través de sus ‘Stories’, dejando claro que no va a dejar de presumir de figura.