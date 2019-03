Anabel Pantoja dice adiós a las estrías con un tratamiento láser

View this post on Instagram

¡Mi #PlanPantoja va viento en popa! Y ahora lo voy a complementar con varios tratamientos muy TOP con mi doctor favorito Miguel de la Peña de @clinicasdiegodeleon . Me ha recomendado la fórmula estrella para borrar para siempre mis estrías: ¡Láser fraxel! Os lo cuento todo en el link de mi BIO y story. #clinicasdiegodeleon #estrías #belleza #beauty #láserfraxel #madrid #gettingready #medicinaestética #DescubreMiSecreto #primavera #planpantoja #lifestyle #beautynews #beautytips #tv