Ana Torroja quiere ser marquesa y así se lo pide al Gobierno

Todo el mundo sabe que Ana Torroja además de cantante, fue vocalista de Mecano, la banda formada con los hermanos José María y Nacho Cano que revolucionó el panorama musical español banda en las décadas de los ochenta y los noventa. Lo que pocos conocen, en cambio, es que la artista pertenece a la aristocracia. Sí. La que antaño dio la vuelta al mundo cantando canciones como ‘Hoy no me puedo levantar‘ o ‘La fuerza del destino’ es la heredera de un marquesado que hoy reclama poder recuperar al Gobierno de Pedro sánchez.

Para entender los orígenes de Ana Torroja hay que remontarse a su abuelo. Eduardo Torroja Miret fue un prestigioso ingeniero de caminos de su época. Una mente prodigiosa capaz de proyectar edificaciones tan emblemáticas como la cubierta de las tribunas del Hipódromo de la Zarzuela y del desaparecido Frontón Recoletos, en Madrid; las bodegas González Byass, en Jerez, o la cubierta del Mercado de Abastos de Algeciras. A todo ello se suman iglesias, puentes, acueductos y viaductos en diversas ciudades españolas y latinoamericanas. Tal fue su capacidad productiva y su talento para la construcción que lo llamaron ‘el mago del hormigón armado’. Su labor profesional no pasó por alto para Francisco Franco. El dictador lo nombró I marqués de Torroja –con carácter póstumo en 1961- en gratitud a su trabajo y al mérito de ser un referente en su sector. Se lo ganó a pulso. En su época, fue el mayor especialista del mundo en construcción en hormigón.

A la muerte de Eduardo, su hijo José Antonio Torroja Cavanillas, -y padre de Ana Torroja, se convertiría en el II marqués de Torroja. Al igual que su padre, era ingeniero de caminos y había heredado de su predecesor la capacidad de desenvolverse y brillar con luz propia en grandes proyectos públicos. También tuvo una gran brillante trayectoria profesional. En los años 80, los mismos en los que su hija se convertiría en una estrella de la música, fue director de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.

José Antonio, padre de Ana Torroja, falleció el pasado 14 de julio a los 88 años. Es en ese momento cuando la cantante, -que tiene ocho hermanos-, pide heredar el título nobiliario que en su día pasó de su abuelo a su padre. Su solicitud fue publicada en el BOE este viernes y adelantada por la periodista Eva Belmonte en Twitter. Y ahora se dirige al Ministerio de Justicia. En su petición se recoge que quiere hacer valer sus derechos nobiliarios. Por ello ha solicitado al Ministerio de Justicia el marquesado de Torroja que le otorgara Franco a su abuelo tras su muerte.

Cabe recordar que Ana Torroja es la mayor de los seis hijos (Ana, Celia, Yago, Laura, Javier y Carlos) que su padre tuvo con su madre, María del Carmen Fungairiño, con la que contrajo matrimonio en 1958. Esta era enfermera y pintora y hermana del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, fallecido en septiembre de 1985.

Las sucesiones nobiliarias en España se regulan por un decreto de 1912, modificado en 1988. En él se establece que quien se considere legitimado para heredar el título dispone de un año para solicitarlo. En el caso de quedar vacante la petición, se ponen en marcha otros plazos hasta un total de cinco años. Cuando transcurre este plazo, «las grandezas y títulos» caducan, pero pueden ser rehabilitados antes de 40 años. En caso de que otras personas disputen el título, son los Tribunales quienes deciden en quién recae la distinción. Si, por el contrario, nadie se opone a la solicitud de Ana Torroja, una carta firmada por el rey Felipe VI dará por aprobada la sucesión y la cantante será oficialmente Marquesa de Torroja.

La reclamación de Ana Torroja se produce cuando se debate la supresión directa de 33 títulos nobiliarios que fueron concedidos entre 1948 y 1978. El pasado noviembre, los grupos que integran el Gobierno de coalición plantearon, a través de la reforma de la Ley de Memoria, que se eliminen aquellos títulos que fueron otorgados durante la dictadura franquista a decenas de personajes adeptos al régimen. PSOE y Unidas Podemos registraron una enmienda en la que enumeran los ducados, marquesados o condados que exaltan el golpe de Estado, la dictadura o a sus instigadores o participantes.

No es el caso de la familia de Ana Torroja. El marquesado de Torroja, aunque fue otorgado por el dictador a título póstumo, nada tiene que ver con su vínculo con dictadura, sino con el mérito a su trabajo. La distinción, por tanto, no incurriría en «causa de supresión», ya que no hay prueba alguna de que Eduardo Torroja exaltase el golpe de Estado, la guerra o la dictadura en modo alguno.