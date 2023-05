Las comparaciones son odiosas, dicen. Sin embargo, a veces tienen sus ventajas. Es lo que le sucede a Ana Soria y Clara Chía, quienes guardan algunos parecidos evidentes. Además de su enorme atractivo físico, las dos tienen en común que la sombra de la infidelidad planea sobre sus respectivas relaciones amorosas. Mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que Enrique Ponce fuera desleal a Paloma Cuevas con la almeriense. Un tema que ha saltado nuevamente a la palestra después de que el torero relatase cómo surgió su romance en su visita a 'El Hormiguero'. También ha sido de dominio público que Gerard Piqué conoció a su actual pareja estando aún con Shakira, quien no ha dudado en responder a este idilio lanzando todo tipo de pullas al exfutbolista en sus canciones. Este panorama ha provocado que ambas mujeres se sientan 'conectadas' la una con la otra. ¡Hasta se siguen en las redes sociales!

Tal y como han contado este lunes en 'El programa de Ana Rosa', Ana Soria mostró su apoyo a Clara Chía y le regaló un me gusta a las primeras imágenes suyas con el que fuera jugador del FC Barcelona. Pero este no es el único gesto que la almeriense ha tenido con la 'influencer'. Según Pepe del Real se mandan mensajes de apoyo por redes sociales y se sienten identificadas mutuamente. "Hay una persona del círculo de Clara Chía", asegura el colaborador, que la novia de Piqué "se siente de alguna manera identificada con Ana Soria".

"Me dice que en el fondo se siente identificada con lo que vivió Ana Soria. Las dos han sido cuestionadas públicamente y lleva bastante mal la presión a la que ha estado sometida", destaca el periodista. "Clara Chía ha sido protagonista de un éxito mundial. Y ella en ese momento no buscaba protagonismo... No ha llevado bien eso... no quería ser el centro de atención de los focos. Me cuentan que necesitó apoyo psicológico", cuenta Pepe. Es algo que la estudiante de Derecho contó en su entrevista en 'El Hormiguero'. "He ido a terapia. Un profesional es el que mejor va a ayudarte. A él le da igual todo, yo me apoyé mucho en él. Cuando le conocí tenía una carrera muy encauzada, me enamoré y vino la parte de la intensidad mediática", confesaba.

Tal y como ha adelantado Del Real, Clara Chía no llevó bien que sus padres "acogieran con desconfianza" su relación con el futbolista por la diferencia de edad, al igual que Ana Soria, por eso se siente identificada con ella. Y el periodista finaliza declarando: "Se mandan mensajes de apoyo y en las redes sociales, en algún momento, ellas han interactuado".

De este modo descubrimos que la novia del futbolista catalán y la del torero mantienen más cosas en común de las que imaginábamos. Ambas son chicas jóvenes de apenas 25 años y mantienen relaciones con dos hombres de mayor edad que ellas. Incluso podría decirse que han vivido circunstancias parecidas, pues han pasado del anonimato a la fama -tanto dentro como fuera de nuestras fronteras- de la noche a la mañana. ¿Darán el paso de pasar de 'amigas virtuales' a conocerse personalmente? El tiempo lo dirá...